Que faire pour ne pas déprimer durant le confinement ? Les réponses avec notre expert naturopathe.

Depuis le 17 mars 2020, nous vivons confiné. Une situation inédite qui peut vous taper sur le système. Vous en avez peut-être marre de vivre tous les jours avec votre famille, vos enfants ou à l'inverse de vivre seul... Frédéric Garcia, naturopathe et sophrologue dans les Landes vous donne tous ses bons conseils pour ne pas déprimer.

Psychologique et physiologiquement, nous sommes dans une phase de stresse permanent. Notre puise dans nos réserves. Comment faire face à cela ?

Une hygiène de vie saine

Pour mieux vivre ce confinement, il faut avoir une alimentation saine en fruits et légumes. Des le matin, prenez un bon petit-déjeuner protéiné et salé. Cela vous permettra de bien nourrir votre sérotonine qui est notre hormone du bien-être et de la zénitude.

Evitez la consommation de café et de thé noir, les aliments transformés et sucrés. On ne le sait pas, mais la glycémie a un impact direct sur notre stress et notre microbiote intestinal.

Les intestins sont le centre de nos émotions donc ménagez les !

Faire du sport et l'usage de plantes

Pendant l'heure quotidienne autorisé, n'hésitez pas à sortir, à aller marcher ou courir autour de chez vous. Si ce n'est pas suffisant vous pouvez utiliser certaines plantes qui vont vous aider à mieux vivre : le safran, la rhodiola, la passiflore.

Il est également possible de consommer des tisanes de valériane ou de mélisse...

Tout ceci peut vous aider naturellement à aller mieux.