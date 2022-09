Quel yoga est fait pour vous ?

le Yoga pendant le covid © Radio France - Marie-Dominique Privé

Originaire d’Inde, le yoga tire son nom d’un ancien terme sanskrit qui signifie "unir" – c’est l’union de l’esprit, du corps, et de l’âme, et le retour à la paix intérieure.

A son arrivé en Occident, ses postures physiques ont d’abord été adoptées pour leurs bienfaits esthétiques.

Il se développe aujourd'hui avec une meilleure compréhension des traditions orientales et des enseignements de la sagesse, et de nombreux adeptes cherchent à donner un sens plus profond à leur pratique.

Sans espérer atteindre le niveau de nombreuses instagrameuses qui nous font profiter de postures plus ou moins poussées, le yoga peut devenir notre meilleur ami !

Encore faut-il trouver le type de yoga qui va nous convenir. Plutôt dynamique ? Plutôt doux et lent ? Hata, Ashtanga, bikram, fly ou nidra... autant de types yoga. Lequel est fait pour vous ?

Bonnie Aoun nous éclaire sur les différences et les bienfaits que la discipline nous apporte.



Bonnie Aoun est professeure de yoga à Nice, co-créatrice de la première édition du festival de yoga qui se tient à Nice Ouest le dimanche 9 octobre prochain.

Au menu de cette journée des initiations, rencontres avec des professeurs de yoga et d'autres professionnels du bien-être ; ce sera sans nul doute un moment riche, et peut-être l'occasion de trouver le type yoga qui vous correspondra.