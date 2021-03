RECETTE - Gnocchis de pomme de terre à l’ail des ours

INGREDIENTS :

500g de pomme de terre à chaire farineuse de type Agria ou Bintje, 90g de farine, 30g de fécule de maïs, 10g de Parmesan râpé, 5g de sel, 30g de jaune d’œuf, 30g de purée d’ail des ours

RECETTE :

Cuire les pommes de terre sur un lit de gros sel au four à 180°C pendant environ 45mn selon le calibre. Récupérer la chaire et la passer au presse purée ou au moulin à légumes. Mélanger cette purée avec tous les autres ingrédients. Si la pate obtenue est trop souple rajouter un peu de farine.

Faire bouillir une marmite d’eau salée.

Rouler la pate en boudins sur une table saupoudrée de farine puis couper des bouchons de la taille d’une phalange et les bouler entre les mains.

A l’aide d’une fourchette ou d’une planche à gnocchis, leur donner leur forme striée. Les plonger dans l’eau bouillante, les laisser frémir une à deux minutes, jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface.

Servir les gnocchis arrosés de beurre fondu en garniture ou simplement accompagnés d’une bonne sauce Bolognaise.

Pour la purée d’ail des ours il suffit de blanchir les feuilles à l’eau bouillante salée, de refroidir rapidement à l’eau glacée et d’égoutter puis de mixer le plus finement possible.

L'émission consacrée à l'ail des ours est en réécoute ci-dessous