Récit de baladeur : l'Etablissement Français du Sang a besoin de vous

Ces derniers mois et surtout ces dernières semaines, les réserves de sang ont été fortement impactées par la crise sanitaire, les départs en vacances et les épisodes de canicules. Les donneurs fréquentent moins les lieux de collectes causant une chute des réserves de sang, tandis que les besoins des patients restent toujours importants. L’Établissement français du sang invite chacun à se mobiliser activement afin de rehausser rapidement les réserves.

Les besoins sont nombreux et spécifiques en raison de la durée de vie éphémère des produits sanguins, comme les plaquettes par exemple, c'est ce que nous explique le Dr Sophie Reuter, responsable régional des prélèvements de sang :

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Les produits sanguins sont utilisés pour les hémorragies, lors d’un accouchement, d’une intervention chirurgicale ou d’un accident par exemple. Mais aussi pour les maladies du sang et les cancers. Pour l'Etablissement Français du Sang, il est important de maintenir les réserves pour tous les groupes sanguins.

En pratique, toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l’entretien prédon, peut donner son sang. Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois. A noter qu'entre deux dons de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.

Laure a rencontré Marcel, un donneur régulier :

Salle de prélèvement à l'EFS de Strasbourg

Où va le sang après le prélèvement ? Il ne sera pas mis à disposition directement. Des tests sont réalisés sur chaque échantillon et un classement est mis en place ainsi qu'une séparation des éléments nécessaires : globules, plaquette, plasma. Ensuite, grâce à des ordonnances, les hôpitaux vont pouvoir venir collecter en fonction des besoins. Il faut savoir que les Hôpitaux n'ont pas de stock, c'est pourquoi les centres de l'EFS sont toujours installés à proximité de ces derniers.

Pour information, les plaquettes ont une durée de vie de 7 jours, et en ce qui concerne les globules rouges c'est 42 jours. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades.

Pour tous renseignements n'hésitez pas à consulter le site internet de l'Etablissement Français du Sang.