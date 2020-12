Récit de baladeur : Le Sonnenhof, 144 ans d'engagement auprès des personnes en situation de handicap

A la veille de la Journée Mondiale des personnes handicapées, Laure Basterreix s'est rendue au Sonnenhof de Bischwiller. Depuis 144 ans, la fondation a à cœur de faciliter l'autonomie des personnes handicapées et de renverser le paradigme. C'est Caroline Bindou, sa directrice, qui nous a reçu.

La Journée mondiale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 ; afin de soutenir les personnes handicapées. Elle vise à sensibiliser sur les questions relatives à l'incapacité, sur les droits des handicapés, et intégrer ces derniers dans la vie politique, économique et culturelle. Des valeurs que partage la Fondation Protestante Sonnenhof et c'est même sa mission depuis 1876.

A ce jour, la structure accueille 1100 résidents en situation de handicap mental, âgés ou dépendants et emploie plus de 800 employés, répartis sur 8 sites géographiques dans le Bas-Rhin. C'est un véritable acteur majeur de l'économie sociale et solidaire en Alsace que nous présente Caroline Bindou sa directrice :

Pour continuer sa mission d'accompagnement, la Fondation a besoin en ce moment de recruter plus de personnel et propose des CDI ou CDD. Caroline Bindou en profite pour faire passer le message :

La Fondation Sonnenhof valorise également l'insertion par le travail. Par exemple, dans la commune d'Oberhoffen sur Moder, on retrouve Les Jardins du Sonnenhof. Un site qui regroupe un magasin, une production horticole et un service d’espaces verts.

Parmi tout ses engagements, la Fondation Sonnenhof possède aussi une facette accès sur la médiation animale. 120 animaux font partie intégrante de la vie quotidienne des résidents et après une période de travaux nécessaire à l’accueil des visiteurs, le site se dote d'un parc animalier pédagogique. L'occasion également de développer des projets en terme d'échange et d'inclusion. Lorsque la situation sanitaire le permettra, ce parc servira également d’accueil pour des classes d'enfants, dans le cadre d’un partenariat avec l’Education nationale.

La Fondation Sonnenhof c'est aussi un musée ou encore un centre de vacances, malheureusement fermés en raison de la situation sanitaire. Mais si vous voulez en apprendre plus et les suivre dans leurs engagements, vous retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la Fondation Sonnenhof, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La Fondation Protestante Sonnenhoff à Bischwiller - Tous droits réservés