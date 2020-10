Récit de baladeur : rencontre avec Jean-Michel, aidant familial

Jean-Michel est aidant familial. Sa femme Janine est alitée depuis trois ans suite à un accident domestique et voilà un an qu'il a pris la décision de s'en occuper à domicile. A l'occasion de la journée nationale des aidants il a accepté de témoigner au micro de Laure Basterreix.

En France, 11 millions de personnes aident un proche dépendant ou malade au quotidien. Il faut savoir que 6 aidants sur 10 ne considèrent toujours pas leur rôle comme tel, car il apparaît naturel. Jean-Michel est l'un d'entre eux et voilà un an qu'il a fait le choix de s'occuper à domicile de sa femme Janine. Suite à un accident domestique, elle est alitée et nécessite des soins réguliers et pour Jean-Michel c'était devenu trop dur de la laisser à l'hôpital.

En plus des soins que Jean-Michel prodigue à sa femme au quotidien, il y a aussi l'intervention d'une infirmière trois fois par jour. Le maintient à domicile de Janine nécessite aussi l'intervention d'un médecin tous les 15 jours, ainsi que la venue d'une orthophoniste et d'un kiné deux fois par semaine. Pour être le plus présent pour sa femme, Jean-Michel a arrêter de travailler et a totalement réadapté son quotidien. Mais cela va plus loin, c'est aussi sa maison qu'il a du transformer :

Pour préserver l’autonomie à domicile de son proche, le rôle de l’aidant familial exige de s’acquitter des tâches quotidiennes comme le ménage et les courses, la toilette et les repas, mais aussi des soins de santé, la prise de rendez-vous médicaux et de gérer des formalités administratives. C'est aussi un grand coût financier et certains aidants, comme Jean-Michel, ne bénéficient d'aucune aide :

Jean-Michel ne regrette nullement son choix de devenir aidant, pour lui c'est une évidence de s'occuper de sa femme Janine. Sa fille aussi est très impliquée et vient l'aider tous les jours, c'est d'ailleurs elle qui a souhaité que le quotidien de son père soit partagé, un exemple parmi tous les autres aidants de France.

Au delà d'une implication physique, être aidant peut-être aussi une implication mentale. La loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement de 2015 prévoit un droit au répit des aidants. Elle leur permet de prendre soin de leur santé, de se reposer et de prendre du temps libre en confiant leur proche à des personnes de confiance ou des institutions. Mais là aussi c'est une pensée inconcevable pour Jean-Michel :

Malgré les avancées de la loi ces dernières années sur le domaine, le statut d’aidant est encore trop peu reconnu et à l'image de Jean-Michel, ils sont 11 millions à aider un proche dépendant.