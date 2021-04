Reconfinement: Pour les habitants de communes proches du littoral... la frustration de ne pas voir la mer

Sur le marché d'Aimargues on sait que se priver de la mer n'est pas chose aisée. "Pour nous qui avons un certain âge c'est pas grave, on se résigne, mais pour les jeunes ça doit être compliqué", explique Gisèle qui fait ses courses. D'autres ont choisi d'anticiper comme Jennyfer, maman de deux petites filles. "On est allé profiter de la plage juste avant et on n'a pas le choix, on y retournera quand on nous déconfinera", raconte-elle. Jennyfer suivra les consignes et estime leur application nécessaire "si on veut retrouver une normale".

Pourtant, entre la rôtisserie et les légumes, Jacky et José assument ne pas suivre à la lettre les règles. "J'ai un repas à vingt bornes d'ici, je suis invité, j'y vais", martèle Jacky. Son ami José, lui, vient d'effectuer 400 kilomètres depuis Montauban pour rejoindre son village gardois d'enfance. "J'irai à la mer c'est sûr, le grau du roi reste ma plage favorite", sourit-il.

Entre résilience et contournement, ces habitants s'accordent tout de même sur un souhait: un retour rapide à la normale.