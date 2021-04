Reconfinement: sur le sable de l'Espiguette dernière chance pour les touristes

De Lorraine, Savoie ou d'Isère, ils sont nombreux à venir profiter du printemps sur la sable de l'Espiguette avant de se reconfiner. "On a pris des billets de dernière minutes, arrivée samedi midi et on repart ce lundi", explique Nathalie qui construit des châteaux de sable avec ses filles. Nathalie travaille dans la Drôme et occupe un poste dans le secteur médical. Elle raconte avoir "besoin de changer d'air". Même sentiment pour Mohamed, professeur de mathématiques qui s'apprête à recommencer ses cours à distance. "Je suis venu pêcher au grand air. Sur la plage, pas besoin de distanciation sociale", ironise l'Isérois d'origine.

Une fréquentation déjà en baisse

Pique-niquer, pratiquer le kitesurf, pêcher ou simplement regarder la mer... Chacun profite de ce week-end de tolérance avant de respecter la limitation des déplacements à un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi. Pas d’assaut en revanche sur cette plage près du Grau du roi, puisque certains commerçants annoncent jusqu'à 5 fois moins de clients que le week-end dernier. "L'effet est déjà perceptible, les rue se sont vidées", signale Mathias caviste. Il restera ouvert malgré tout, comptant sur le retour des habitants saisonniers pour ce nouveau confinement.