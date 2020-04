RécréAmômes : 10 bonnes idées confinées pour Pâques et la semaine !

10 idées d’activités à la maison pour Pâques et la semaine avec RécréAmômes !

On se lance dans les mots croisés… en anglais !

L’occasion pour nos petits polyglottes d’apprendre des mots du champ lexical de Pâques et pour vous, chers parents, de réviser votre vocabulaire spécial « Easter » ! Un jeu de mots croisés* proposé par Les Petits Bilingues à télécharger et imprimer. *Solutions en fin d'article

Ateliers créatifs au menu de Pâques !

Couture facile de Pâques avec Stéphanie des Ateliers de Blanche (La Balme de Sillingy) qui propose de coudre un petit lapin, plus sympa qu’une boîte en plastique pour stocker les chocolats ! Dans le tuto, elle vous offre un, pas à pas très facile, le patron du lapin, et sans nécessairement avoir besoin d’une machine à coudre.

Chassez les œufs masqués ! Pour la chasse aux œufs cette année, ce sera dans la maison ou le jardin. Réjane et Teishi (Dés Ateliers à Cran-Gevrier) vous invitent à créer votre masque, Renard ou Licorne, avec ce que l’on a à la maison, en mode « récup’ ». Le renard est fûté et la licorne voit la vie de toutes les couleurs : ils sauront dénicher les œufs sans casse !

Pour Pâques masquez-vous en Renard ou Licorne - Dés Atelier

Décorez votre table de Pâques !

Pour fleurir et embellir votre table de Pâques, Corinne de l’Atelier M’T Crea suggère une jolie déco, avec des œufs cassés… et des graines pour faire germer d’autres idées pendant cette récré confinée.

Mon véritable œuf de Pâques

Un atelier proposé par Alter’Alpa Tourisme dans le livret-jeux que l’équipe de ce territoire (Cruseilles/La Balme de Sillingy) a concocté pour occuper les enfants. L’occasion de découvrir les animaux de la ferme dans ce livret-jeux à télécharger.

Et si on fabriquait sa propre pâte à modeler ?

La recette naturelle (avec des ingrédients de la maison) est proposée par l’association Grandir et Créer (Annecy), un groupe annécien de parents-citoyens et de professionnels qui œuvrent toute l’année pour l’éveil de nos petits… d’habitude en pleine nature, désormais à la maison aussi.

Pour des modèles de figurines spécial Pâques en pâte-à-modeler, on file jeter un œil à ce site : Tête à modeler.

Liste des chocolatiers et pâtissiers en Pays de Savoie où vous pourrez trouver les délices de Pâques ; liste savoureuse proposée par Serge Carbonell de l’Assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Tous solidaires avec nos commerçants de proximité !

D’autres idées d’activités et de découvertes pour animer les récrés confinés de la semaine. RécréAmômes propose une idée d’activité par jour.

Lundi : expériences-bricolages scientifiques et ludiques avec Le Moulin à Etincelles Nolween et Caroline, les deux animatrices animées du Moulin à étincelles (Cluses) ; elles proposent habituellement des ateliers et stages pour nos mômes dans les structures de loisirs des Pays de Savoie. Confinement oblige, elles créent puis publient sur leur pages facebook des expériences –bricolages à réaliser avec nos enfants : des fleurs de papier qui s'ouvrent toutes seules, un "décomposeur" de lumière avec du matériel facile à trouver pour découvrir les propriétés cachées de la lumière, tester la capacité surprenante de certaines matière pour repousser l'eau, créer de l’électricité avec un ballon et ses cheveux (et faire fonctionner une ampoule oui oui). 4 expériences en vidéo

Mardi : coloriages : on reste à la maison et on découvre nos territoires avec les coloriages de Simi, maman annecienne et créatrice de mimexplore ; « Mummy in the Mountains », comme elle se surnomme aussi, offre 12 cartes postales et plans/panneaux de Chamonix et du lac d'Annecy sur son site. C’est cadeau ! L’occasion de découvrir les activités à faire sur ces territoires avant de les tester en vrai après le confinement !

Le Parc national de la Vanoise vous met au défi de donner les plus belles couleurs aux paysages, aux plantes et aux animaux du Parc ...Pour ce faire, tous les 2 jours, l’équipe met en ligne sur sa page facebook une nouvelle image à télécharger et à colorier, et à que vous renvoyez une fois terminés, avec à la clé des cadeaux à gagner ! Déjà 8 coloriages en ligne donc 8 challenges coloriages à relever sur les thèmes permettant de découvrir la faune et la forêt des milieux naturels du Parc de la Vanoise : la forêt d’altitude, dans l’alpage, les zones humides, l’étage suralpin, les prairies sèches, les falaises, les rivières et les torrents, à l’étage alpin, l’étage montagnard.

Allé Hop, à vos feutres et crayons ! - Parc de la Vanoise

Mercredi : j’ai tapisserie avec le Château d’Annecy. Créez votre tapisserie avec vos enfants ! Choisissez une trame au choix : un morceau de grillage, un carton fin incisé de fentes verticales ou une trame de ficelle tendue sur un cadre vide. Découpez des bandelettes d'un camaïeu de couleurs avec des papiers un peu épais, des emballages plastiques de récupérations, des vieux tissus, des laines épaisses, du rafia. C'est le moment de recycler ! Tissez, nouez, tressez … A votre tour de créer votre légende ! (Tuto et photos ici). Cet atelier est en lien avec la grande tapisserie « Le Lac » installée dans la salle d’apparat du Château, que vous pourrez admirer après le confinement. Constituant un ensemble avec Amour et L'invention, cette tapisserie de basse lisse (chaîne horizontale) s'inspire du roman médiéval de fin'amor (amour courtois) "Le chevalier de la charrette" de Chrétien de Troyes racontant la légende de Lancelot du lac.

Jeudi : jeu de l’oie… du dahu ! L’office de tourisme de Cordon a un petit cadeau pour vous l Le Dahu. Pas l’animal légendaire de nos montagnes, non mais un jeu de société à télécharger et à construire soi-même, pour faire de ce temps de confinement délicat, un temps de partage et de bonheur...

En avant pour une nouvelle aventure ! - Office du Tourisme de Cordon

Vendredi : Du Pilates pour les petits ! Marion Commarmond, professeur de Pilates à Annecy (L’Atelier du Corsp) partage sa méthode Petit Pilates pour les enfants de 3 à 12 ans. Celle-ci accompagne l'enfant dans son imaginaire corporel et fonctionnel. Cette méthode prend tout son sens lorsqu'un adulte joue le jeu aussi. Initier les enfants tôt au pilates c'est leur permettre de comprendre et de mieux gérer le fonctionnement de leur corps (proprioception), et de fait leurs émotions. Déjà 16 épisodes en ligne, à écouter comme des histoires et à mettre en pratique, en famille...

Christelle Marlot (Les Ateliers de Zébrus à Sallaches) vous offre une idée bricolage pour les enfants anxieux ou qui ont besoin d’anticiper : un calendrier perpétuel qui permettra de mieux appréhender le temps

D’autres idées dans l’article RécréAmômes ici publié samedi 4 avril... Belles activités avec vos mômes et à la semaine prochaine !

*Solutions mots croisés en Anglais :

Down : 2. Umbrella; 3. Shell; 4. Sunglasses; 5. Shovel

Across : 1. Surfboard; 4. Sunscreen; 6. Crab; 7. Towel; 8. Sand castle; 9. Bucket