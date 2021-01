RécréAmômes : Gallettes des Rois- Ski Joering - Visite de Ferme Tout est à faire avec les enfants !

On cuisine une galette des rois avec Mélanie Moenne-Loccoz du blog un potiron dans l’assiette, on skie avec les chevaux en ski-joering à La Féclaz et on visite la Ferme des chiens de Traineaux aux Aillons-Margériaz.

Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes, nous donne des idées de sorties en famille et d’activités à la maison avec les enfants.

Cuisiner des mini-galettes des Rois pour mettre une fève pour chacun de nos petits rois et reines, pour faire moins de jaloux. Une recette de galette toute simple et facile à réaliser, proposée par Mélanie Moenne-Loccoz du blog un potiron dans l’assiette, pâtissière gourmande basée je le rappelle à Brison en Haute-Savoie. Pour réaliser des mini-galettes il faut : de la pate feuilletée, de la poudre d’amande, du sucre glace, beaucoup de beurre, 1 œuf + un autre jaune d'œuf pour badigeonner nos galettes, pour qu'elles sortent du four bien dorées. Le pas à pas de cette recette à réaliser avec les enfants

Skier, avec les chevaux !

Les remontées mécaniques sont fermées, et bien qu’a cela ne tienne, on skie, tractés par des chevaux. Cette discipline très fun s’appelle le ski joering, une activité nordique qui était autrefois un véritable mode de transport, devenu aujourd’hui un sport.

RDV au cercle équestre Volet Face à la Féclaz dans les Bauges à 30 minutes de Chambéry. Une super activité à partager avec les enfants dès qu’ils savent skier. L’initiation dure 45 minutes.

Visiter la ferme des chiens de traineaux.

Serge Verhille, musher professionnel et son équipe vous accueillent à 17h30 (et sur réservation) pour vous faire découvrir la vie de musher et les 70 chiens de la ferme des chiens de traineaux, à travers un circuit pédagogique au cours duquel on peut en famille découvrir, l’histoire, le langage, la loi et la subtile hiérarchie de ces chiens polaires.

Chiens de traineaux avec lesquels on peut aussi s'offrir une balade. N’hésitez pas également à vous renseigner sur place pour organiser un baptême de chiens de traineaux.