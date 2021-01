RécréAmômes : jeu de piste en raquettes, luge sur rail et, atelier créatif sont au programme du jour !

Les idées de sorties et d’activités avec les enfants de RécréAmômes : jeu de piste en raquettes dans les Alpes du Léman, luge sur rail à La Rosière et aux Carroz, atelier créatif proposé par l’équipe des Musées d’Annecy.

Jeu de piste en raquette. Pour ce faire on monte dans les alpes du Léman au départ du foyer des moises à Habère-Poche, pour un voyage dans le temps à vivre en famille : « Secrets de fées » se décline en 4 parcours à énigmes d'1h30 chacun, à faire en raquettes en hiver.

Le Livret est disponible dans les bureaux de l'Office de Tourisme des Alpes du Léman, à Bellevaux et à Habère-Poche. Et vous pouvez louer des raquettes sur place.

Hormis les raquettes, l’autre activité phare de l’hiver... La luuuuge.

La luge traditionnelle, en accès libre et idéale avec les tout-petits, mais aussi la luge sur rails.

On dévale un circuit sur des rails en pleine forêt et entouré de neige, assis dans un siège... sensations garanties, avec les virages relevés et on attend facilement 50 km/h.

Pour faire de la luge sur rails, RDV Côté Savoie à La Rosière où l’X Trem luge est ouverte. Côté Haute-Savoie, rendez-vous aux Carroz sur la speed dragoz, un circuit luge sur rails qui vous attends.

Si vous avez envie de rester au chaud à la maison, faites un atelier créatif ! Un atelier créatif qui permet au passage de découvrir l’univers d’un artiste.

Pour aborder 2021 , les Musées d’Annecy nous proposent de changer notre regard sur les choses grâce à Philippe Ramette. cet artiste conçoit des « prothèses à attitude » qui l'aident à « fictionnaliser » la routine et à devenir le héros de sa propre vie.

Dans un tuto publié sur la page facebook du Château d’Annecy il nous est proposé de fabriquer un objet imaginaire pour transformer notre vision.

Il nous faut des rouleaux de papier toilette vides, des pots de yaourt (vides aussi), d’anciennes lunettes, du papier calque et du fil de fer.

Il est possible, de personnaliser d’anciennes lunettes en ajoutant des filtres colorés, ou de construire une longue vue… Laissez parler votre imagination et assemblez les éléments que vous avez sous la main. Une fois votre objet terminé, essayez-le pour avoir un regard neuf sur votre environnement. Je vous ai mis le lien du tuto dans l’article.