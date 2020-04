Rejoignez les couturières du Territoire de Belfort!

La solidarité continue à s'organiser dans le Territoire de Belfort afin de pouvoir équiper l'Hôpital Nord Franche-Comté, les EHPAD, les ambulanciers et les infirmières libérales.

Au programme: des blouses qui seront lavables à 60°c et avec les chutes, des masques!

Modèle blouse couturières du Territoire de Belfort. - Catherine Kornprobst

C'est une initiative de Pascale Michelet et Catherine Kornprobst. Dans un premier temps, elles ont contacté Florian Bouquet, le Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort afin d'obtenir du tissu pour pouvoir démarrer la fabrication.

Actuellement, environ 70 personnes sont prêtes à coudre ou à découper du tissu. Chacun fait selon ses compétences et vous pouvez rejoindre l'équipe!

Mais elles ont besoin de vos dons: fil, biais, élastiques, tissu et boutons. Alors regardez dans vos placards et dans vos tiroirs et rendez-vous au Super U de Bavilliers ce mardi 7 avril et ce vendredi 10 avril 2020, de 10h à 12h.

Contacts: Pascale (secteur Belfort Sud) au 06 37 92 00 17 et Catherine (secteur Bavilliers) au 06 68 30 45 55.