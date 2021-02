Rencontrer l'âme soeur

Il n’est pas simple de trouver l’âme sœur et parfois, il est nécessaire de donner un petit coup de pouce au destin. Les agences matrimoniales tournent de nouveau à plein régime. Comment mettre toutes les chances de son côté ?

Les temps changent. Et, nous allons tenter de trouver la recette pour trouver l’âme sœur, avec laquelle nous trouverons le bonheur ! Les sites de rencontres ne semblent pas satisfaire toutes les attentes. Et les agences matrimoniales séduisent à nouveau. avec les périodes de confinement. Il y a près de 20 millions de célibataires en France selon l'Insee.

Guillaume Salinas, conseiller matrimonial, dirige l’agence Alliance Conseil, présente à Vienne, Bourgoin Jallieu et Grenoble.

Le rôle d’une agence aujourd’hui

Il s'agit de réunir toutes les conditions pour rendre une relation sérieuse éventuellement possible. Contrairement au site de rencontre, elle offre une forme de garantie,

Pour créer une rencontre, quatre conditions

Rencontrer une nouvelle personne

Une personne seule véritablement

Créer une relation qui dure

Il faut se correspondre

En génère cinq autres

Se plaire

Avoir un écart d’âge raisonnable

Un écart social raisonnable

Beaucoup de centre d’intérêts en commun

Des sensibilités complémentaires

Qui rencontre qui ?

Des personnes seules, qui correspondent aux même critères, dont la démarche est cohérente.

L'agence matrimoniale doit garantir certains critères.

Une agence matrimoniale, de par la loi, ne peut s'adresser qu' à une personne seule, célibataire, veuve, divorcée qui le justifie.

Il s'agit pendant le premier entretien d'exprimer les caractéristiques de la personne que nous recherchons. Ensuite, il faut produire sa carte d’identité, un justificatif de situation matrimoniale pour prouver son âge et justifier que l’on n’est pas déjà engagé. Le premier tri est informatique. Avant la rencontre, les personnes connaissent l’une de l’autre uniquement le prénom et la première lettre du nom de famille,l âge, la profession, le nom de la ville, un numéro de portable. L’idée est de se rencontrer au plus vite, ne pas faire connaissance au téléphone. L’agence matrimoniale optimise les conditions de la rencontre, la suite appartient au destin.

Valider un cadre

Pour obtenir le meilleur taux de réussite, il est nécessaire de valider un cadre. Ensuite c'est l'alchimie qui opère ou pas. Après la phase séduction, il faudra affronter le quotidien.

Le tarif

Il faut compter 1200 à 2160 euros pour la même prestation selon la durée. Cependant, c’est une façon d’éviter les rencontres éphémères et de s’assurer une forme de sécurité et de cadre. Pour revenir à une vision plus romantique, Guillaume nous raconte l'histoire de mamie Edelweiss.Une

L'histoire d'amour de Séverine

Séverine à Voiron nous raconte son histoire qui nous mène 8 années auparavant. Elle a alors 32 ans, elle vit en région parisienne. C’est en écoutant les chagrins d’amour de ses amies, qu’elle décide avec l’une d’entre elles d’écrire un livre sur les rencontres via internet en contant leurs aventures. A cette occasion, la voici sur le terrain à tester ce type de rencontres éphémères la plupart du temps et Séverine est une femme avertie. Et pourtant...

L'histoire d'amour d'Esther

Ils se sont rencontrés via internet, il y a deux ans. Esther a 47 ans et Luc 54. Elle est ingénieur à Grenoble, il est coiffeur à Annecy. Ils n’habitent pas au même endroit et au départ la situation semble un peu compliquée. On parle d’amour au premier regard, pour Esther, le déclic, n'a pas été immédiat...