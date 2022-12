Rennes : le père Noël dans les Ehpad

Dans la salle d'animation de la maison de retraite de la Tauvrais, les 12 bénévoles de "Nous donnons pour nos anciens" s'activent. Ils se répartissent les cadeaux de Noël pour les distribuer dans les trois étages de l'Ehpad. Dans chaque petit paquet : un gel douche et un calendrier.

Un lien social pour les résidents

L'association existe depuis plus de 70 ans. Suzanne en a pris la présidence il y a 13 ans. "On est très bien accueilli dans beaucoup d'Ehpad. Les animateurs sont tellement généreux. On essaie d'en faire autant."

Nicolas fait partie des animateurs de l"Ehpad de la Tauvrais. Il confie sa joie de voir l'association intervenir auprès des personnes âgées. "Certaines personnes ici n'ont pas de famille. Avoir des associations qui viennent les voir leur permet d'avoir un vrai lien social. Ces petites intentions sont très importantes pour eux."

Pendant l'après-midi, les bénévoles passent de chambre en chambre pour distribuer les cadeaux. Evidemment, les plus heureux sont les résidents.

"On est gâtés !" - Madame Marcoux, résidente

Madame Marcoux a 92 ans. Elle a rejoint la salle télé du troisième étage pour venir récupérer son paquet. Ancienne infirmière, elle aime qu'on s'occupe d'elle comme elle s'occupait de ses patients. "Ça fait plaisir parce qu'on se dit que les gens n'oublient pas les vieux ! C'est jamais trop tard de faire plaisir aux gens qui vivent vieux !"

Au final, la centaine de résidents de l'Ehpad de la Tauvrais a reçu son petit paquet rouge. Une nouvelle distribution de cadeaux aura lieu en janvier, avec un petit concert en prime.

