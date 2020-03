On répond à vos questions en pays Catalan. France Bleu 100% Solidaire

Les attestations y compris quand on a par internet, les déplacements urgents, la lutte contre les fausses informations, la solidarité et l’intervention du Préfet des Pyrénées-Orientales.

Nous sommes toujours là avec vous et pour vous. Pour préserver nos équipes une partie de France Bleu Roussillon est comme vous, en télétravail. Sourions, on reste à la maison et on maintient la connexion.

Vous l’avez probablement remarqué nous sommes d’avantage présent sur le numérique, les réseaux sociaux et notre site, votre site, celui qui vous offre informations et conseils.

Entre 6h et 9h nous sommes au plus près de vous dans votre radio pour répondre à vos questions, vous écouter, vous guider au mieux ici dans les Pyrénées-Orientales et partager des expériences avec vous.

Simon Coboc, journaliste à France Bleu Roussillon a testé un trajet en voiture dans les P.O. Alors peut-on sortir sans son papier officiel ? Réponse, non. Ecoutez pourquoi.

Sortir sans attestation = amende Copier

L’occasion de vous rappeler qu’une attestation de déplacement dérogatoire c’est à remplir le plus sérieusement possible et c’est disponible ici, sur le site du Ministère de l’intérieur.

Important à savoir, il existe aussi un modèle pour les personnes déficientes visuelles, il est ici.

Si vous n’avez pas internet, il y a possibilité d’aller dans certains bureaux de tabac des Pyrénées-Orientales, précisions de Sylvie, auditrice de France Bleu Roussillon.

J’ai pas internet, attestation disponible ailleurs Copier

La Ville de Perpignan met à disposition depuis mardi 17 mars des imprimés d’attestation de déplacement dérogatoire pour les personnes ne disposant pas d’imprimante.

Ces documents sont à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville, place de la Loge, à Perpignan.

L’Hôtel de Ville est ouvert de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 17.00.

Et les camions alors ils peuvent nous apporter à manger ?

La frontière avec l’Espagne, est fermée pour les voitures (sauf pour les transfrontaliers) mais les poids-lourds peuvent toujours circuler. Bonne nouvelle pour l’approvisionnement des magasins, le point avec notre rédactrice en chef Isabelle Rolland.

Plein régime à Saint Charles ! Copier

En cas de besoin comment à ça se passe avec l’administration ? Et le ramassage des poubelles alors ? Le point en compagnie d’Anne-Natasha Bouillon.

Je peux aller à la mairie ou pas ? Ma poubelle ramassée ? Copier

Et alors question, sortir ma poubelle je peux mais dans quelle condition ? Jocelyne nous a téléphoné.

Sortir ses poubelles, on peut dans quelles conditions ? Copier

Yves a salué les « services propreté » qui travaillent dur en ce moment.

Bravo aux services propreté Copier

Sinon la consigne c’est vraiment de rester à son domicile, c’est ce que nous rappelle notre experte avocate Camille Manya.

C’est un vrai confinement, Camille Manya, avocate Copier

Et l’amende c’est 135 Euros.

Sortir faire du sport de façon individuelle, possible ? Demande d’un auditeur, Roger qui habite à la campagne dans les Pyrénées-Orientales.

Peut-on sortir faire du sport à titre exceptionnel et de façon individuelle ? Copier

Les mesures sont-elles respectées ? Comment ça se passe pour les SDF ? Et qu’en est-il de l’approvisionnement en gel hydrologique pour les personnels dans le médical ? Nous avons fait le point avec Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales.

Le Préfet des Pyrénées-Orientales fait le point sur le confinement Copier

On reste à la maison, on s’informe avec France Bleu Roussillon et pour s’occuper il y les jeux de sociétés. On peut même en fabriquer. Astuce avec Julio Léone, en Français et en Catalan.

On fabrique son jeu de société en Pays Catalan Copier

Pour s’occuper à la maison on peut aussi lire les journaux, sur internet, alors que dit la presse ? Eclairage avec Baptise Guiet.

On lit quoi ? La revue de presse de Baptiste Copier

La presse c’est aussi la presse web comme le site madeinperpignan.com Arnaud Le Vu qui est aussi l’un de nos consultants web est là. Et il nous donne des conseils pour lutter contre les fausses informations, les fake news.

Arnaud Le Vu de madeinperpignan.com : comment faire le tri des infos sur internet ? Copier

Ce soir 20h à sa fenêtre on peut applaudir le personnel soignant. Explications de Patrick Mas.

Des applaudissements pour les soignants Copier

Et on peut applaudir aussi les pompiers, les agents qui assurent la propreté, les gens du transport de marchandise, les caissières et caissiers des magasins alimentaires, les pharmaciennes et pharmaciens, les aides à domicile, les boulangères, les boulangers.

Colette de Céret tient à saluer ce travail, à la radio, elle écoute comme vous France Bleu Roussillon.

Bravo et merci à celles et ceux qui travaillent pour les autres Copier

