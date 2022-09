Reprendre une activité physique et rester motivé.

Se remettre à une activité physique, c'est toujours un défi. Le plus difficile étant sans doute de s'y tenir. Comment rester motivé ? Quels objectifs se fixer ? Marion Fournier Docteure en Psychologie Cognitive et Chargée de développement, recherche et innovation chez Azur Sport Santé.

Première chose : battre le fer tant qu'il est chaud ! Pour Marion Fournier il faut "profiter de cette bonne énergie de début d'année pour commencer à pratiquer (...) et essayer de créer des habitudes d'activité physique pour avoir les bénéfices vraiment sur du long terme". L'objectif est de répéter le comportement régulièrement pour créer des habitudes. Cela devient peu à peu (presque !) automatique.

La clé : la régularité. Et pour cela, il faut persévérer. Pour que la régularité soit possible il est nécessaire, indispensable même de prendre en compte son quotidien dans la mise en place de ce rdv sport. Pourquoi ne pas profiter d'une activité de son enfant par exemple pour faire une activité de son côté non loin de là ? Chaque minute compte et il faut y aller progressivement.

Au bout du chemin : le plaisir.

Pour cela choisir une activité qui nous plaît ; évidemment. Et rester à l'affût des bienfaits que cela nous apporte. On est rapidement gagnant! Après quelques séances vous observerez un meilleur souffle, une meilleure endurance, moins de douleurs etc ...

Et ces petites améliorations quotidiennes vont vous permettre de garder le cap.

Se faire accompagner.

Ne nombreux clubs, associations offrent une multitude d'activités ; et ce même pour des personnes atteints de pathologies ou de handicaps. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'Azur Sport Santé, le centre de Ressources et d'expertise.