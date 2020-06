Plus de 500 000 personnes suivent chaque année une cure thermale.Elles témoignent des bienfaits du thermalisme, tout comme les milliers de médecins spécialisés qui leur prescrivent ces cures. Au delà de l'aspect médical, on peut aussi se rendre dans des thermes juste pour la détente, le bien être.

Ressourcer son corps et son esprit grâce aux thermes

La Fête des mères approche, après le confinement, où le travail rimait avec école, une maman a besoin de souffler, et si vous l'emmeniez aux Thermes ? Les bienfaits en un court séjour avec Marianne Herreria, directrice des opérations du groupe Thermes Adour. Elle est l'invitée d'Isabelle Wagner dans "La Vie en Bleu, le mag" sur France Bleu Gironde.

Les bienfaits d'un court séjour

Leader du thermalisme en Aquitaine avec cinq établissements situés à Dax et Saint Paul Lès Dax, Thermes Adour est spécialiste de la cure thermale conventionnée en rhumatologie / phlébologie. Mais sur le même site existe Sourcéo, un cadre dédié au bien-être. L'occasion de se relaxer dans des bassins d’eau minérale naturellement chaude (33°C toute l’année). L’espace de remise en forme aquatique vous accueille dans un espace unique de 4 000 m². Les forfaits vont de 1 à 6 jours possibles. Marianne Herreria rappelle les vertus de ces moments de parenthèse.

"Cette période de confinement, nous a tous mis à rude épreuve et Thermes Adour propose un certain nombre de courts séjours sur mesure avec des soins détente" Marianne Herreria

Le Peloïde c'est quoi exactement?

Typique de Dax, ce produit traditionnel maturé est un subtil mélange de boues argileuses récoltées sur les limons de l’ Adour, d’eau thermale et d’algues bleues. L’application chaude et à même la peau ainsi que la viscosité favorisent la relaxation musculaire. Marianne Herreria nous en dit un peu plus.

"L'extrait de Peloïde est cent pour cent naturel et cent pour cent local. ce soin peut être réalisé sur un court séjour" Marianne Herreria

Le témoignage de Paule de Bordeaux

Avec le nombre incroyable de soins que l'on peut découvrir aux Thermes Adour, on imagine bien que le résultat final est un bien être retrouvé ou renforcé. Et comme on ne peut pas se fier qu'a des suppositions ou des croyances, le mieux est encore d'écouter la parole de ceux qui ont essayé.

"Franchement je ne m'attendais pas à des résultats aussi spectaculaires, ça été pour moi extraordinaire" Paule de Bordeaux

Attention, si vous deviez réserver aux Thermes Adour par exemple, la réouverture officielle ne se fera que durant la deuxième quinzaine de juin afin de répondre à toute les normes sanitaires. Coordonnées , Thermes d'Adour à Dax Tel: 05 58 90 60 85. Coordonnées Sourcéo à Saint Paul Les Dax, Espace SPA Tel: 05 58 90 66 01 et Espace Balneo: 05 58 90 66 66

