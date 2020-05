"Restez chez vous mais bougez-vous" : musclez vos ischios et vos quadriceps avec Jérôme Alonzo

En raison du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, il est interdit de sortir de chez soi sauf exceptions. Pour rester en forme, notre consultant football Jérôme Alonzo (ex-gardien de Saint-Etienne, du PSG et du FC Nantes), vous donne rendez-vous chaque jour pour une séance d'exercices !

La France est confinée depuis le 17 mars, pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Les sorties ne sont qu'exceptionnellement autorisées, et la majorité des gens sont incités à télétravailler. Dans ces conditions, comment rester en forme ?

Notre consultant football Jérôme Alonzo (ex-gardien de Saint-Etienne, du PSG et du FC Nantes) et son chien Moka vous donnent rendez-vous chaque jour à 9h, du lundi au vendredi, pour une séance d'exercices. Ce mercredi 6 mai, musclez vos ischios et vos quadriceps. Restez chez vous mais bougez-vous !

► Toutes les vidéos "Restez chez vous mais bougez-vous" sont à retrouver ici :