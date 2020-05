Retrouver sa silhouette avec Charlotte Bertrand Diététicienne

Titulaire d'un diplôme de diététique, complété par un diplôme en Sciences Sociales Appliquées à l'Alimentation Charlotte Bertrand exerce son métier de diététicienne à Eysines en Gironde. Son cabinet s'appelle "Dietetique Charlotte". Son crédo, nous accompagner dans une démarche diététique à l'écoute de nos envies et de nos propres objectifs pour allier une alimentation équilibrée, saine et plaisante.

Bonne nouvelle, on perd plus facilement des kilos gagnés rapidement!

Les Français ont pris en moyenne 2.5 kilos : les hommes (+2.7 kg) et les femmes (+2.3 kg). Parmi les personnes qui ont pris du poids, 32% ont pris seulement un kilo 34% deux kilos, 16% trois kilos, 18% plus de quatre kilos... Par ailleurs, 61% des femmes et 47% des hommes qui ont pris du poids sont insatisfaits de leur corpulence. Charlotte Bertrand nous dit en substance que ça n'est pas dramatique et qu'avec de bonnes habitudes à reprendre les choses devraient rentrer doucement dans l'ordre. C'est au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

"Ce sont des kilos dits "récents" donc on va plus facilement les perdre que si c'étaient des kilos anciens installés depuis longtemps" Charlotte Bertrand Diététicienne à Eysines

Running © Getty - Picture alliance/contributeur

A quel moment consommer les fruits?

Il existe un bon moment pour consommer les fruits ? oui ! Le fruit ne se digère pas de la même façon que les autres aliments que nous consommons. Constitué de 90 à 95% d’eau et de 2 à 11% de fructose, il n’est pas digéré dans l’estomac, par lequel il ne fait que transiter rapidement, mais dans l’intestin grêle. Alors qu’il faut en moyenne 3 heures pour digérer protéines et féculents et 2 heures pour les légumes, il faut compter en moyenne 20 à 30 minutes pour digérer un fruit. Vous l’aurez compris, idéalement, le meilleur moment pour manger un fruit c’est entre les repas, et même 1 heure avant le repas ou au moins 4 heures après. C'est un début de réponse à la question que se pose Annie de Mérignac en Gironde.

"Ce sont des préconisations que j'ai lues et que j'essaye de répéter...il faudrait mieux ne pas manger les fruits en fin de repas". Annie de Mérignac

La pomme © Getty - Picture Alliance/contributeur

Après le confinement le régime Détox

Il s'agit ici non pas en premier lieu de maigrir, bien que manger sainement y contribue grandement, mais bien d'apporter à son corps les aliments dont il a besoin pour se régénérer. Bons pour le système digestif, les intestins et le foie, ces aliments détox permettent au corps de faire une pause et regorgent de vertus santé. En permettant au système digestif de faire une pause salutaire avec cette détox alimentaire, il entraîne ainsi une tonification de l'organisme. Adieu toxines dues à une surcharge de graisses et de sucres, après des excès ou un peu trop de confinement.

"C'est vrai qu'après une période un peu particulière comme celle qu'on a vécue, un régime détox est bienvenu " Charlotte Bertrand Diététicienne à Eysines

Jus de citron détox © Getty - BSIP/contributeur

Bon dé-confinement à Tous!