Revenir à soi pour redonner du sens à sa vie, qu'est-ce que ça vous inspire ?

Redonner du sens à sa vie c'est peut-être retrouver la boussole de son cœur et puis la suivre ! Suivre la boussole de son cœur, c’est revenir à l’essentiel et l’essentiel c’est vous !

Dans ce contexte anxiogène, d’incertitude : « dans mon travail je ne trouve plus de sens à faire ce que je fais » ou « ma vie n’a plus de sens »… bref quand on a plus de sens ou perdu le sens, et bien cette instabilité peut être très mal vécue. Que faire ?

« Est-ce que ça répond à mes besoins, mes envies ? »

Ca veut dire que premièrement, vous allez devoir prendre un petit peu de temps juste pour vous poser des questions du genre « qu’est-ce qui est important pour moi dans la vie ? », « Est-ce que ce que je fais me convient ? » mais me convient vraiment ! « Est-ce que ça répond à mes besoins, mes envies ? » Toutes ces questions, si vous vous les posez, vous allez tout de suite voir si vous vivez en cohérence avec vos aspirations. Alors bien sûr on ne peut pas toujours le faire, mais au moins, de se poser la question permet de laisser émerger la vraie personne que vous êtes, celle qui est là, au fond de vous, mais pas celle que vous donnez à voir !!! Cà, juste çà, va redonner du sens à votre vie.

La deuxième chose quand on suit la boussole de son cœur, c’est que lorsque vous faites quelque chose, quand vous prenez une décision, posez-vous la question de savoir si vous le faites avec votre mental ou si vous le faites avec votre cœur…

Et c’est ça qui va faire toute la différence à partir du moment où vous ferez, ou agirez avec votre cœur, vous allez retrouver du sens. Et quand on est dans cette période d’instabilité, revenir à soi est réellement essentiel.



J’avais envie de partager ça avec vous mais vous qu’est-ce que ça vous inspire ?