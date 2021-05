Rides, tâches, boutons : dompter les caprices de notre peau

Le retour du soleil et le port du masque contribuent à la dégradation de notre peau. Découvrez nos conseils pour préserver votre capital.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à la peau et ses petits désagréments. Flora Fischer est dermatologue et contributrice au Huffington Post et à Causeur. Elle nous donne quelques astuces pour préserver la jeunesse de notre peau.

Le masque nous donne des boutons

Il n'est pas rare que le port de masque nous donne des boutons, au sens propre. Il ne s'agit pas d'une réaction entre la peau et la matière du masque.

Le corps humain dégage une certaine humidité, notamment par la bouche quand on parle. Cette atmosphère humide est maintenue autour de la partie basse du visage. La peau de cette moitié inférieure de nos gracieux faciès ne respire donc pas comme d'habitude.

Cette modification de l'atmosphère immédiatement en contact avec la peau peut provoquer une légère infection, favorisant dès lors l'apparition de boutons ou d'inflammations.

Pour lutter contre ces effets désagréables, il convient d'adapter les produits qu'on utilise. On peut choisir des savons plus adaptés ou des crèmes moins grasses qu'à l'habitude. La dermatologue Flora Fischer conseille également de limiter le maquillage sous le masque. Une touche de fond de teint, d'accord, mais uniquement sur la partie haute du visage.

Les rides autour des yeux

Elles sont souvent les premières que l'on remarque. Le regard est un de nos atouts, on l'utilise énormément pour communiquer nos émotions. Mais voilà, c'est autour des yeux que se logent ces disgracieuses premières rides qui tracassent bon nombre d'entre nous.

L'apparition de ces rides vient de la disparition progressive d'éléments comme le collagène de la peau ou ses acides hyaluroniques. La peau a donc plus de mal à se réparer et perd de son élasticité. Les premières marques de ce manque de souplesse sont évidemment les rides qui se forment en priorité dans les zones où la peau est la plus sollicitée : autour des yeux, à la jonction des joues et de la bouche...

Pour se préserver de ces désagréments, la dermatologue Flora Fischer conseille de soigner son hygiène de vie plutôt que d'avoir recours à des crèmes. En limitant l'exposition au soleil mais aussi le tabac ou la prise d'alcool, on peut retarder les effets du vieillissement sur la peau.

Les bienfaits du soleil

Le soleil est de retour et on peut dire qu'il nous a manqué. Au moindre rayon, tout le monde est de sortie et s'étale pour en profiter un maximum.

Si le soleil est nécessaire à la vie, il convient de rappeler qu'on n'a pas besoin de s'exposer de manière intense pour synthétiser de la vitamine D. Une exposition importante au cours de l'enfance et de l'adolescence peut engendrer à terme des mélanomes et des cancers de la peau. On protège donc les enfants.

Flora Fischer rappelle également que pour préserver la jeunesse de sa peau, il convient à tout âge de ne pas trop s'exposer au soleil.