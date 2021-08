Rouen : À l'écoquartier de la Luciline, de l'eau chaude pas assez chaude

Plusieurs fois par semaine, Pierre-Emmanuel Brunet, président du conseil syndical à la Luciline à Rouen, descend dans la sous station de son immeuble. C’est ici qu’arrive l’eau chaude à destination des habitants. Un peu partout, des thermomètres sont installés pour mesurer la température de l'eau.

À chaque fois, Pierre-Emmanuel Brunet dresse le même constat : " Là, la préconisation de sortie est de 58° et en fait nous sommes entre 46, 47, 48°. On est très en dessous de ce qu'il faudrait faire, explique Pierre Emmanuel-Brunet. Ces températures vont nous exposer à des risques de légionelles, de bactéries etc."

"C'est inadmissible"

Ces températures ne correspondent, en effet, ni aux 62° fixés par le contrat souscrit avec Cofely, gestionnaire du réseau de chaleur, ni aux recommandations sanitaires. "Si la réglementation fixe des températures, c'est pour éviter tout risque. Là, on nous expose à des risques et on ne fait rien, et ça c'est inadmissible", s'insurge Pierre-Emmanuel Brunet. La métropole de Rouen, qui a délégué la gestion du réseau de chaleur à Cofely, assure que les choses sont en passe d'être étudiées. En avril, plusieurs habitants se sont déjà plaints de payer des factures de chauffage exorbitantes.

Un audit en cours

À l'époque, la métropole avait promis de lancer un audit. Marie Atinault, vice-présidente de la métropole en charge des transitions et des innovations technologiques, assure que le problème d'eau chaude sera lui aussi étudié. " On nous a fait part de ce problème depuis plusieurs mois. Ces éléments sur la température vont être vérifiés, ça fait partie du cahier des charges de l'étude. Au-delà de ce bâtiment, il faut qu'on vérifie qu'on n'a pas ce problème sur d'autres bâtiments", explique Marie Atinault qui promet également plus de transparence envers les habitants.

Le résultat de l’audit lancé par la métropole est attendu au plus tard à l’automne.