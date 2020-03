On s'évade pendant le confinement sur France Bleu Azur

Une complicité à toute épreuve

Laura et Luca Gemma sont frère et sœur. Ils sont inséparables et le prouvent grâce à leurs passions artistiques. L'une est passionnée de photographie, l'autre chanteur et multi-instrumentistes professionnel. Elle vit à Nice, lui à Rome. Laura organise régulièrement des concerts dans les appartements de ses amis dans le sud de la France et son frère Luca vient la rejoindre avec ses musiciens, vous imaginez l'ambiance endiablée qu'il y a dans ces grands moments de complicité. La complicité, la joie, le soleil c'est ce qui rassemble donc ces deux artistes définitivement sur la même longueur d'onde.

Evasion © Radio France - Laura Gemma

Je remercie Daria pour cette idée créative et constructive en ce temps inédit et très particulier.

Faisons connaissance avec la douce Laura Gemma

"Je remercie Daria pour cette idée créative et constructive en ce temps inédit et très particulier où tous nous sommes invités à rester chez nous afin de réduire les risques de propagation du virus. Et ce "chez nous", "chez moi" ce sont ces deux pays : la France et l'Italie. Ma famille proche à Nice, mon frère Luca et sa famille à Milan, mes parents et la plus part de mes amis dans la région de Rome. Ce diaporama accompagné par les notes et la voix de Luca est un moyen d'être en lien, en posant le regard sur les choses simples, qui nous unissent et qui font partie de chaque instant de notre vie, mais auxquelles nous ne prêtons pas attention tous les jours. Une suite choisie d'instants-ressources !

Dans ce morceau "Cajuina (Esistere)" tiré de son album 'La Felicità di Tutti" Luca nous invite à regarder le monde avec la joie et les yeux innocents d'un enfant, il nous invite à revenir constamment, comme dans une danse, à ce regard cristallin, à le garder intact et ce malgré ce que nous traversons dans notre vie de "grand".

La nature est pour moi une grande source d'inspiration, j'y plonge et je me retrouve, je retrouve chacun de nous. Mais ce n'est qu'un exemple : la nature humaine, tout ce que la musique, l'art et la culture nous offrent, tout est opportunité pour se sentir relié et traverser les moments les plus difficiles."

Printemps fleuri © Radio France - Laura Gemma

Une vidéo qui fait du bien !

L'équipe de France Bleu Azur, solidaire, pour vous faire du bien. Et si vous avez envie de vous évader encore et encore vous pouvez aller écouter les autres chansons de Luca. : c'est ici. Et puis n'hésitez pas à regarder encore et encore les photos de Laura baignées de lumière qui nous font voyager en restant à la maison.