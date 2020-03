On s'occupe pendant le confinement : des soins cosmétiques avec les ingrédients du placard

J'ai décidé de me venger de ce tueur de week-end, ce rabat-joie de la détente, bref de ce jour maudit qu'est le lundi... Puisqu'une bonne partie d'entre nous est coincée à la maison, je me suis dit qu'on pourrait (enfin) faire du lundi une journée cocooning et soins cosmétiques. Ah… Ben oui… Mais on eu beau faire des courses avant le confinement, côté produits de beauté on est loin du SPA ou de l'institut! Qu'à cela ne tienne! On va faire avec les moyens du bord. Alors… Qu'est-ce qu'on a dans les placards?... Tiens! Du chocolat! C'est bon ça…

Un masque au chocolat, ça fait du bien... Et ça sent bon © Getty - apomares

Le chocolat, c'est surtout très bon pour la peau. Tous les spécialistes des cosmétiques faits maison le disent et chacun y va de sa recette. Alors essayons… Si si! je vous jure, je vais le faire: je vais résister à la tentation de croquer dans cette tablette et la transformer… Allez! en masque hydratant (ça tombe bien j'ai la peau sèche): Au bain-marie, vous faites fondre 3 carrés de chocolat, vous ajoutez une cuiller à café de lait puis une cuiller à café de miel. Une fois que le mélange est bien homogène, surtout vous laissez tiédir: ce n'est pas le moment de se brûler. Vous appliquez votre masque, idéalement avec un pinceau ou sinon directement avec les doigts. Vous laissez poser 15 à 30 minutes, (en prenant bien soin de ne rien faire du tout pendant ce temps-là, on en profite), puis vous rincez à l'eau claire.

Attention à ne pas en mettre partout, quand même! © Getty - Christy Strever / EyeEm

Si vous préférez les gommages et bien là aussi le chocolat est votre ami: vous faites fondre 8 carrés de chocolat noir auquel vous ajoutez une cuiller à soupe d'huile (idéalement de l'amande douce ou de la noisette) mais entre nous, l'huile d'olive, ça marche aussi, hein. Une fois que vous avez assez mélangé pour obtenir une pâte lisse et surtout qui a eu le temps de tiédir, vous y intégrer une cuiller à soupe de sucre. Vous appliquez sans attendre en faisant des petits cercles pour bien nettoyer la peau. Vous laissez poser quelques minutes pour profiter des bienfaits de ce soin puis rincez à l'eau tiède. Vous aurez une vraie peau de bébé!

Le yaourt, un super cosmétique © Getty - Christy Strever / EyeEm

Pour prendre soin de vous, vous pouvez aussi compter sur le yaourt. Un vrai super allié beauté, celui-là. Notamment si vous avez envie d'un masque/gommage mais que votre peau est sensible. Mélangez ½ yaourt nature avec une cuiller à café de jus de citron pressé et une cuiller à café de miel (lui aussi c'est un super-héros de la beauté). Appliquez ce mélange sur votre peau, laissez poser un quart d'heure puis faites un très léger gommage avant de rincer. Vous verrez, c'est miraculeux.

Le yaourt, ça marche aussi pour avoir de super beaux cheveux. Si vous avez le cuir chevelu qui gratte et que vous voulez hydrater vos cheveux et leur donner un coup de peps, voici une recette de masque à laisser agir une demi-heure sous un film plastique ou une charlotte avant de rincer et faire votre shampooing. Vous mélangez 1 yaourt nature battu, et un jaune d'œuf battu (les pauvres), vous y ajoutez le jus d'1/2 citron et une cuiller à café de miel liquide (encore lui). Vous verrez ça fait un bien fou.

Prenons le temps de nourrir nos cheveux © Getty - Christy Strever / EyeEm

Ah! et puisqu'on parle des cheveux, vous avez peut-être dans votre corbeille à fruits une banane qui commence à être un peu trop mûre. Et bien faites en un masque en l'écrasant et et en la mélangeant avec un jaune d'œuf, 2 cuiller à soupe de miel et deux cuillers à soupe d'huile d'olive. Vous aurez des cheveux brillants, hydratés, avec un beau volume qui tombe bien… parce que vous le valez bien. Voilà. Le temps de tester toutes ces recettes, vous ne verrez pas le confinement passer. ;-)

Se faire beau avec du yaourt, un vrai régal! © Getty - Uwe Krejci

Un dernier secret: Vous pouvez faire ces soins en couple. Et oui!!! Toutes ces astuces marchent aussi sur les messieurs. Enfin j'dis ça…