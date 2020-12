Saint Nicolas, une figure iconique inspirante

L’art verrier en Lorraine passe par Meisenthal, Baccarat mais aussi Vannes-le-Chatel dans le toulois. Le CERFAV, Centre Européen de Recherche et de Formation des Arts Verriers explore les techniques du verre, forme les artistes et artisans de demain. C’est aussi un lieu de démonstration et d’exposition ouvert au public. On peut y acquérir des pièces uniques d’artisans.

Depuis quelques années, Saint Nicolas est l’occasion pour le Cerfav de travailler avec les artistes lorrains. L’illustrateur spinalien Jean Paul Marchal a crée la première œuvre, suivi par le peintre-sculpteur Paul Flikinger ou encore le dessinateur Joechen Gerner.

Cette année, c’est au tour de Jean Luc Curabet. Il a imaginé un photophore, très moderne où St Nicolas est transformé en hypster des temps modernes et baptisé BOSStNicolas.

Photophore signé Jean Luc Curabet, en colloboration avec les CERFAV de Vannes-le-Chatel - CERFAV

Cette nouvelle création allie transformation par fusing et gravure laser, deux techniques développées à Vannes-le-Chatel. « Cette oeuvre ne laisse vraiment pas indifférent. On adore ou on déteste » affirme Anne Pluymaeckers, responsable médiation artistique au CERFAV. « Elle est à l’image du travail de l’artiste, dans le mouvement pop-surréaliste qui revisite les images iconiques »

En vente :

A la boutique de la Galerie | Atelier du Cerfav -rue de la liberté, Vannes-le-Châtel. (03.83.50.18.43)

A la Confiserie Lefèvre-Lemoine – 47 rue Henri Poincaré, Nancy (03.83.30.13.83)

A l'Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson (03.83.81.10.32)

Prix 99€ TTC