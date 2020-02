Saint-Valentin : à Rouen, l’agence matrimoniale Unicis vous aide à trouver l’âme sœur

Rouen, France

Dans son salon aux murs colorés, décoré de plantes vertes et luxuriantes, Viviane Godel accueille toutes les semaines des personnes en quête de l’âme sœur. Elle est à la tête de l’agence matrimoniale Unicis à Rouen depuis 1999 et a formé de nombreux couples en vingt ans. Son métier : faire se rencontrer des hommes et des femmes qui cherchent une relation durable. « Ce sont des gens de tous âges, il ne faut pas croire que dans une agence matrimoniale, ce ne sont que des vieux, pas du tout ! Je commence à 25 ans, jusqu’à 90 ans », explique Viviane Godel lorsque nous la rencontrons quelques jours avant la Saint-Valentin, en ce début février 2020.

Avec l’essor des applications et des sites de rencontres sur Internet, ce type d’agences a un peu perdu en popularité. Mais Viviane Godel l’assure : le succès d’Unicis ne tarit pas pour autant. Les clients, souvent « des déçus des sites de rencontres sur Internet », viennent de plus en plus la voir : « Ils viennent me voir car ils se sont rendu compte que les sites de rencontres, c’était bidon, et il y a même des gens qui se sont fait arnaquer financièrement », confie-t-elle.

Des profils qui correspondent

Le processus d’inscription se fait en plusieurs étapes. Les clients prennent d’abord rendez-vous avec Viviane, qui leur pose des questions sur eux et leur fait remplir un questionnaire de personnalité, dans lequel ils décrivent leur partenaire idéal/idéale. « Ça n’est pas du hasard, je ne tire pas vos noms au hasard d’un chapeau !, explique Viviane. Chaque dossier est vraiment étudié, et je vous présente quelqu’un uniquement si je pense que ça va aboutir. » La directrice de l’agence recherche ensuite des profils qui correspondent entre eux et, au bout de quinze jours, met en relation deux personnes qui pourraient se plaire.

Mais cette prestation a tout de même un coût. En fonction de la formule choisie, le contrat coûte environ 120 euros par mois. Un prix que les clients sont tout de même prêts à payer.