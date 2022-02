Tombola de la Saint-Vincent-Tournante : qui veut gagner des grand crus ?

Les 19 et 20 mars prochain aura lieu la 78e édition de la Saint-Vincent-Tournante. Pour l'occasion, l'organisation propose une tombola inédite. 100 000 tickets sont mis en vente au prix de deux euros pour gagner des lots particuliers : cent bouteilles de grands crus.

La Saint-Vincent-Tournante, c'est dans moins d'un mois. Et pour marquer le retour de la traditionnelle fête viticole bourguignonne, le comité d'organisation de cette 78e édition - qui a lieu dans les villages de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny - a mis en place une « attraction unique », la « Tombola des grand crus ».

L'idée est simple : 100 00 tickets à vendre au prix unique de deux euros. Mais les heureux gagnants repartiront avec un cadeau particulier : une bouteille de très bon vin. Oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien 100 bouteilles de grands crus qui font figure de lot, issues d'une dizaine de domaine (François Carillon, Romanée-Conti, Thomas Morey et bien d'autres).

Des bouteilles valant chacune entre 300 et 7 000 euros

Une idée rendue possible par les reports successifs de cette 78e Saint-Vincent-Tournante. « Toutes ces bouteilles étaient à la base destinées à un dîner de gala pour la Saint-Vincent 2021. Nous avions l'idée d'y faire gagner des verres de grand cru, explique Rémi Colin, vice-président du comité d'organisation. Mais le Covid a tout annulé ». Alors, que faire du stock de vin déjà mis à disposition par les donateurs ? « On a décidé d'en faire profiter le plus grand nombre » sourit Rémi Colin.

La tombola est ainsi mise sur pied. Avec des bouteilles valant chacune entre 300 et 7 000 euros, les recettes envisageables pourraient monter jusqu'à 200 000 euros. Et cette belle somme profitera à cinq associations locales. « Allez aider les personnes qui ne pouvaient plus travailler dans les vignes, c'est la base de la Saint-Vincent, rappelle Rémi Colin. On a voulu retrouver cette idée de secours mutuel avec la tombola ».

« Ça nous donne un grand coup de pouce »

Dans le détail, un tiers des recettes ira à l'association des Climats de Bourgogne, qui aide le monde viticole, et un autre tiers servira a cartographier les sols de Puligny-Montrachet. La troisième partie va financer trois associations : Ani'Nomade, qui amène des animaux dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles, Respir'Bourgogne, qui agit pour les personnes autistes, et Coup d'pouce, qui aide les enfants touchés par le cancer en Bourgogne.

Cette aide financière arrive à point nommé pour Claire Mongeot, directrice d'Ani Nomade : « Ça nous donne un grand coup de pouce. Concrètement ça va nous aider dans toutes nos charges de fonctionnement. Quand on a su qu'on était choisi dans les cinq organismes, c'était une joie immense et un grand soulagement ». Depuis deux ans, les restrictions sanitaires ont mis l'association quasiment à l'arrêt. Il faut notamment sortir chaque mois 9 mille 500 euros pour nourrir la centaine de poules, chiens, hamsters, écureuils et mêmes poneys d'Ani'Nomade.

Pour les intéressé(e)s, des tickets sont toujours disponibles sur le site de la 78e Saint-Vincent-Tournante (onglet « acheter/réserver »). Un point de vente sera également installé lors de l'événement, les 19 et 20 mars. Le tirage au sort de la tombola se fera d'ailleurs dans l'après-midi du 20 mars.

Par Antoine Comte