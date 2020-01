Sauver les abeilles avec Natur Miel Association

"Phacélitez Nous la vie" pour sauver les abeilles et la biodiversité

Au siège de Natur Miel Association en Haute-Garonne, à Saux et Pomarède

Saux-et-Pomarède, France

Dans le sud de la Haute-Garonne, à Saux et Pomarède, lieu dit “les Termes”: le siège de Natur Miel Association. Des pots de miel sur des étagères, il y a aussi un feu de cheminée, et , autour de la table, des bénévoles qui ouvrent des enveloppes...et sur la table, des sachets de petites graines de plantes...

Gaël Bassetti et Amandine pour Natur Miel Association à Saux et Pomarède en Haute-Garonne

"Phacélitez Nous la vie" des petites graines pour sauver les abeilles © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des graines de plantes pour aider les abeilles! C’est l’opération ”Phacélitez Nous la Vie”; un jeu de mot avec le nom de la plante , la Phacélie. Les abeilles l’adore ! Depuis le début de l’année et jusqu’au 17 mars, Natur Miel Association a lancé une campagne gratuite d’envoi de ces sachets de graines. Pour mieux comprendre cette action, nous sommes au siège de l’association

"Phacélitez Nous la Vie" : comment ça marche?

Des phacélies pour les abeilles © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pour continuer à savourer du miel , pour sauver les abeilles et donc la biodiversité l’association Natur Miel vous invite à semer des graines de phacélie, une plante que les abeilles aiment butiner! Il suffit d’envoyer une enveloppe timbrée au siège de cette association basée en Haute-Garonne, près de St Gaudens. Par retour de courrier vous recevrez votre sachet de graines. Il vous suffira ensuite de les planter sur votre balcon ou dans votre jardin. Avec Gaël, le vice-président de l’association, nous prenons l'air

Dans le jardin près des phacélies

Gaël et les phacélies © Radio France - Emmanuelle Wiener

A Saux et Pomarède au lieu dit Les Termes, nous profitons de notre visite à Natur Miel Association pour en savoir plus sur les abeilles. Et la vie de ces insectes est très organisée. Les explications de Marion, bénévole à Natur Miel Association.

Marion et la vie des abeilles

Natur Miel Association, a lancé sa campagne ”Phacélitez Nous la Vie” : l’envoi gratuit de graine de plantes (les phacélies), pour la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité. Vous pouvez aussi aider l’associationen devenant bénévole d’un jour. Les prochains rendez vous : demain de 10h à 17h, mais aussi samedi 25 janvier et durant le mois de février également!