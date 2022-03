Sauvez des vies : l'application SAUV Life arrive en Franche-Comté

Aidez à sauver des vies ! Téléchargez l'application SAUV Life pour intervenir le plus rapidement possible sur un arrêt cardiaque, en attendant les secours. Un partenariat France Bleu Besançon.

L'application SAUV Life est enfin disponible en Franche-Comté avec le SAMU du CHU de Besançon et le soutien de France Bleu Besançon. Formés ou non aux gestes de premiers secours, vous pouvez aider à sauver des vies. SAUV Life vous alerte si un arrêt cardiaque se produit à proximité et le SAMU vous guide jusqu’à l’arrivée des secours.

Un arrêt cardiaque peut arriver n’importe où. Et n’importe où c’est là où nous sommes tous."

La survie à un arrêt cardiaque diminue de 10% par minute en l'absence de massage cardiaque et/ou de défibrillation cardiaque. Nous comptons sur vous !

Vous souhaitez devenir Sauv Lifeur ?

Il vous suffit de charger l'application SAUV Life, dans votre App Store ou Play Store.

SAUV Life est une application gratuite, ouverte à tous, qui, en cas d’arrêt cardiaque, est déclenchée par le centre 15 pour géolocaliser des volontaires à proximité de la victime. Déjà 615.000 volontaires inscrits en France.

Les citoyens sauveteurs vont ainsi pouvoir se rendre immédiatement sur place. Qu’ils soient ou non formés aux premiers secours, le SAMU les guidera alors dans leurs gestes jusqu’à l’arrivée des secours. Le CHU de Besançon a signé une convention avec SAUV Life et le centre 15 utilise désormais l’application sur toute la Franche-Comté.

SAUV Life, comment ça marche ?

Comment fonctionne SAUV Life ? - 1 - SAUV Life

Comment fonctionne SAUV Life ? - 2 - SAUV Life

Comment fonctionne SAUV Life ? - 3 - SAUV life