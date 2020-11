Sauvons des vies en donnant notre sang !

Tout au long de l'année, 10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins, en Nouvelle Aquitaine nous avons besoin de 1000 prélèvements par jour. Les donneurs réguliers sont en général donneur "de père en fils "en fait on transmet cette bonne action de génération en génération. Seuls 4% des Français en âge de donner leur sang le font chaque année. Bonne nouvelle d'après une étude les donneurs et les donneuses de sang s'estiment globalement plus heureux que les non-donneurs. Une raison de plus pour faire cette démarche qui peut sauver des vies mais aussi la nôtre.

De 18 à 70 ans après il sera trop tard !

Donner son sang ne prend que quelques minutes, ce n'est pas douloureux. Les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6 fois. L'établissement français du sang organise la collecte de sang, la qualification, la préparation et la distribution des produits sanguins. Rendez-vous dans un des points de collecte ou à la maison du don à Pau au 145 avenue de Buros. Vous pouvez prendre rendez-vous.

Pour écouter l'émission c'est ici !