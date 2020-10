Se faire plaisir dans l'Yonne, en prenant soin de sa ligne !

Une coach minceur, une restauratrice passionnée, un caviste attentionné et des hôtes aux petits soins... on se fait plaisir dans 100% Icaunais !

Isabelle Lobgeois a plusieurs cordes à son arc. Elle est coach minceur, et styliste en extension des cils. Avec sa société Physéal à Saint-Georges-sur-Baulche, elle propose un suivi diététique et des soins localisés pour vous aider à mieux maîtriser votre poids.

Au printemps, Isabelle a compté Nelly Breton parmi ses clientes. Nelly est la gérante du restaurant Le P'tit Marmiton à Auxerre. Dans son établissement convivial, la carte change tous les mois, pour rester au plus près des produits de saison et des envies du chef.

A noter la soirée Ris de veau aux morilles, le 16 octobre 2020.

En février, Isabelle et son équipe se sont lancés dans la conception d'un burger bourguignon, aux escargots et à l'époisses, mais il a fallu trouver le vin idéal pour relever ce plat. C'est là qu'elle a eu l'idée de demander son avis à Stéphane Charlot de l'Entrepôt du Vin à Perrigny.

Stéphane est un passionné, toujours en quête de nouveautés et prêt à mettre en avant les viticulteurs de notre terroir.

Stéphane travaille aussi régulièrement avec Juliette et Guillaume Gillet, à Champignelle. Ils sont agriculteurs, céréaliers en bio et ont ouvert un gîte au sein de l'exploitation. Les Maisons Blanches, ils l'ont réhabilité seuls, et l'hébergement continue d'évoluer au cours du temps. Piscine, terrain de tennis, billard, tout est pensé pour passer le séjour le plus agréable.

Fêtes de famille, anniversaires, mariages, ici pas besoin de faire à manger, puisque les repas sont préparés avec les produits des fermes alentours.

