On se fait du bien, on fait du bien aux autres avec 100% Icaunais dans l'auxerrois

Andréa Pineda est née au Guatemala, où elle pratiquait la salsa en compétition. Arrivée en France, elle a décidé de nous faire partager sa passion pour la danse, et tente de nous mettre au niveau, nous petits français ! Son studio s'appelle Art'titude, elle propose des cours en ligne pendant le confinement.

Ludivine Bedin travaillait dans la grande distribution et a décidé de tout plaquer dans un seul but : nous remettre en forme ! Aujourd'hui, elle est coach, ambassadrice du programme Fit Project. Une manière personnalisée de se soutenir et de s'entraider.

Ludivine connait Julie Travaillée depuis la maternelle. Elle nous présente son amie d'enfance qui elle aussi à passé le cap de la reconversion. Julie nous aide à trouver notre chez-nous en temps que mendataire immobilière chez IAD.

Agathe Hudson a décidé de faire plaisir aux enfants ! Elle a créé Hapi.D, une société d'évenementiel spéciale pour les fêtes de naissances, les anniversaires des petits. Retrouvez Hapi.D sur Facebook et Instagram, Agathe va proposer des activités en ligne pendant le confinement.