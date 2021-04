Se soigner grâce à la méditation

La médiation peut aider à combattre des pathologies. On vous explique lesquelles et comment pratiquer la méditation.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec nous offre un peu de sérénité. Sébastien Bohler est rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho. Il nous explique comment la méditation peut nous aider à nous soigner.

Quelles maladies soigner avec la méditation ?

Selon Sébastien Bohler, la méditation a une incidence sur de nombreuses pathologies, en particulier celles en lien avec le stress.

Une méditation répétée permet par exemple de réduire la production d'hormones liées au stress comme le cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine et la vasopressine. Cette action peut avoir un impact sur l'expression de 2000 gènes liés au stress. "Votre état général va alors s'améliorer" résume Sébastien Bohler.

Les maladies liées au stress sont également celle qui font intervenir le système immunitaire. En réduisant le stress, on renforce alors ses défenses naturelles contre les infections.

Enfin, le stress a des incidences sur le sommeil, sur la dépression et sur les troubles intestinaux. Là encore, la médiation peut permettre de résorber ces troubles, au moins en partie.

Comment méditer ?

C'est la notion d'urgence qui nous prive de l'accès à la méditation. Il faut donc lâcher un peu prise sur ses urgences du quotidien pour mieux se retrouver. Il faut simplement accepter de perdre un peu de temps maintenant pour mieux en gagner plus tard.

Concrètement, l'accès la méditation est très simple. On se place dans une position confortable, sans tension musculaire. Fermer les yeux est une façon d'aider à se concentrer. On focalise son attention sur sa respiration et on laisse ses pensées vagabonder.

Au micro de Sidonie Bonnec, Sébastien Bohler donne de nombreux conseils pour pratiquer la méditation. Et si vous réécoutiez l'émission ?