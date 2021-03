Séance d'hypnose à Toulouse avec une gersoise

Pour arrêter de fumer, pour se détendre, les toulousains sont de plus en plus nombreux à passer le cap. Une séance d'hypnose sert aussi pour la minceur ou pour se préparer aux examens. Immersion lors d'une consultation avec Maud Pageot sur France Bleu Occitanie.

Les allergies, les phobies, Maud Pageot, hypnothérapeute toulousaine peut vous aider pour puiser des ressources en vous. Dans "La Vie en Bleu", Alban Forlot assiste à une séance d'hypnose pour Laetitia qui habite dans le Gers. Ecoutez.

L'hypnose fonctionne grâce à un état situé entre veille et sommeil qui nous permet d'avoir accès à l'inconscient. Cet état d'hypnose est un état naturel de notre cerveau. Nous atteignons cet état plusieurs fois par jour. Cependant, dans notre quotidien, nous n'avons pas la possibilité de contrôler cet état.

Qu'est-ce qu'un hypnothérapeute ?

Un hypnothérapeute c'est une personne qui est là pour guider, et avoir le recul émotionnel nécessaire afin de trouver la meilleure voie pour accompagner la personne vers son objectif. L'hypnothérapeute utilise l'hypnose comme un outil qui va directement guider la personne à faire elle-même le chemin. Tous ces outils peuvent s'apprendre, l'hypnose n'est ni de la magie ni un don. L'hypnose est un voyage à travers soi qui se fait à deux entre l'accompagnant et l'accompagné. Une confiance et un respect l'un envers l'autre sont importants pour la réussite du chemin.