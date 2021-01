Thierry Berit-Debat est expert en sécurité informatique aujourd'hui il nous explique pourquoi et comment il faut sauvegarder nos fichiers et il revient sur l'importance de nos mises à jour.

Sécurité informatique : La sauvegarde et les mises à jour

Il est impératif de sauvegarder tous les fichiers stockés « en local » dans vos appareils, c’est-à-dire dans le disque dur de votre ordinateur ou dans la mémoire de votre tablette tactile et de votre smartphone. Contacts, photos, vidéos, documents bureautiques, courriels… Tous les fichiers sont concernés. Quelle est la différence entre la sauvegarde et l'archivage ? On parle de sauvegarde dont le principe est de pouvoir revenir à un état antérieur de plusieurs versions de documents mais il s’agit pour le particulier principalement d’archivage. Sauvegarde : la compatibilité en fichier Excel, la liste des contacts téléphoniques. L’archivage : photos, musiques : pouvoir retrouver ces photos de plusieurs années par exemple. Toutes les subtilités des sauvegardes au complet ici.

Sauvegardez 1 fois par semaine

Les mises à jour : Est-ce nécessaire ? Tous les jours, des milliers de failles de sécurité sont trouvées et ne pas les faire rend votre ordinateur exposé à des vulnérabilités : il faut donc faire les mises à jour ! Du système d’exploitation pour empêcher les pirates d’utiliser de se connecter à travers une faille d’une fonctionnalité du système et des antivirus, si la base antivirus est obsolète, elle ne sert à rien. Les mises à jour c'est long mais la solution c'est ici.