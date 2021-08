En Seine-Maritime, bébés phoques recherchent parrains ou marraines

L'association CHENE recueille chaque année des bébés phoques échoués sur les plages normandes et de la Somme. La plupart du temps, ils ont été abandonnés par leur mère à cause des comportements humains. Pour aider à les soigner, l'association est à la recherche de parrainages.

Irazu, Florès ou encore Milos cherchent des parrains. Ils font partie des neuf bébés phoques dont s'occupent actuellement les bénévoles de l'association CHENE à Allouville-Bellefosse près d'Yvetot, en Seine-Maritime. Chaque parrain recevra régulièrement des nouvelles de son bébé phoque mais il pourra surtout assister au relâcher sur les plages normandes et picardes, qui aura lieu au mois d'octobre.

Les humains à l'origine des abandons

En attendant, les bébés phoques veau-marin doivent prendre des forces. Ils ont aujourd'hui environ trois semaines. Ils passent la plupart de leur journée à nager ou à se réchauffer sous la lampe à UV mais leur histoire n'a pas toujours été aussi sereine. La plupart ont été abandonné par leur maman, quelques jours seulement après leur naissance.

Guillaume et Yvelise sont les deux bénévoles qui s'occupent quotidiennement des phoques. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

La plupart du temps ces abandons ont une seule cause : le comportement des humains. " Il y a plein d'endroits où on peut observer des phoques, depuis les falaises, avec des jumelles dans leur état naturel. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de s'en approcher pour prendre un selfie avec le bébé phoque sachant que faire ça c'est le condamner", explique Guillaume.

2500 euros par bébé sauvé

Une fois recueillis, les bébés phoques doivent être nourris avec du poisson. Pour être relâchés, ils doivent peser entre 30 et 35 kilos. Les soins ont donc un coup. Pour chaque bébé sauvé, l'association doit débourser environ 2500 euros.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les parrains et les marraines sont donc les bienvenus mais il faut quand rappeler des principes de base. " Les gens dans l'ensemble sont plutôt contents de pouvoir assister au relâcher, d'avoir des petites nouvelles de leur protégé, raconte Yvelise, bénévole de l'association. Après je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte que ce n'est pas naturel. Les gens voient ça plus comme une chance de pouvoir assister au relâcher mais il faut pas oublier que c'est pas normal. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de s'en occuper."

En plus du travail de sauvetage, l'association CHENE tente donc aussi de sensibiliser au sort des bébés phoques pour faire changer nos comportements sur les plages.

Pour parrainer, rendez-vous sur le site internet de l'association ou en téléchargeant le formulaire papier.