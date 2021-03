Semaine du cancer à Toulouse : partagez de l'amour

Sur les réseaux sociaux avec les hashtags #FaceAuCancer et #LamourLaLigue, reprenez à votre compte "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf et apportez votre soutien aux malades. Rompre l'isolement en cette période Covid, c'est l'objectif de La Ligue contre le cancer.

40% des cancers sont évitables. Faites-vous dépister !

La ligue contre le cancer informe sur les risques liés au tabac, à l'alcool, la malbouffe... Et à travers ses campagnes de sensibilisation, elle vous incite à vous faire dépister pour les cancers du sein et du colon notamment. Cette période de pandémie crée des inquiétudes légitimes avec les déprogrammations de soins. Gardez le contact avec votre médecin et ne laissez pas passer votre chance. Aujourd'hui on guérit du cancer, surtout s'il est identifié à temps. Depuis plus de 100 ans, la ligue contre le cancer se bat sur tous les fronts contre la maladie.

Un challenge pour apporter un peu de réconfort

La Ligue aide en moyenne 14 000 familles chaque année pour un soutien psychologique, financier, juridique... Cette semaine spéciale de Lutte contre le Cancer est aussi l'occasion de faire le bien autour de soi. Avec les réseaux sociaux (Facebook, Instagram...), par le chant, la danse, en photo, vidéo ou par le biais d’un texte… il faut vous approprier l'Hymne à l'Amour d'Edith Piaf et vous postez vos créations. Carmen Michavila nous en parle ce lundi 15 mars à 9h30 dans le magazine "La Vie en Bleu" avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Un don de 50€ ne revient en réalité qu'à 17€ avec la déduction d'impôts. La Ligue est le 1er financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Les actions en Haute-Garonne ici.