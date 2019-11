Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées jusqu'au 24 novembre 2019

Gironde, France

Depuis sa création, l’UNADEV contribue à améliorer les conditions de vie de toutes les personnes déficientes visuelles en les accompagnant vers une plus grande autonomie, l’UNADEV favorise l'intégration d'une personne non voyante et/ou en déficience visuelle en milieu ordinaire. Informer, sensibiliser, et soutenir, L’UNADEV propose des services d’aide et d’accompagnement pour améliorer le quotidien, le bien‐être des personnes déficientes visuelles, les conduire vers l’autonomie et faciliter leur intégration dans la société.

Pierre Du Vinage vous présente dans es grandes lignes, les objectifs et les missions de l'UNADEV en Gironde Copier

Michel Le Besnerais travaille au Radisson Blue à Bordeaux en tant que guide serveur pour le restaurant Dans le noir. Michel Le Besnerais va bientôt collaborer à la Maison de la petite enfance à Talence pour l'accueil au téléphone, des jeunes parents en recherche de crèches. C'est une création de poste. C'est également un Champion de France de tir à l'arc et un Marathonien.