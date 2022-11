Sensibilisation aux sangs rares avec l'Etablissement Français du Sang

En effet, il nous faut compter sur les poches de sang venant d'autres régions françaises pour assurer nos besoins dans le sud-est.

Seuls 4% des français en âge de donner leur sang le font

Sauf contre indication, toute personne âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kilos peut donner son sang, et plusieurs fois par an !

Cette semaine, l'EFS, l'Etablissement français du Sang, sensibilise et communique sur les sangs rares. Le sang rare correspond aux personnes qui ne sont pas nées sur le territoire français ou qui ont des origines étrangères. Cela peut être des personnes qui viennent des Antilles, de l'océan Indien, ou du continent africain.

Comme tout le monde elles ont un groupe sanguin A B O mais elles ont ce que l'on appelle des phénotypes, c'est à dire des marqueurs qui sont liés à leur origine géographique, qui vont être plutôt rares en France.

La grande diversité de la France nécessite de pouvoir répondre aux besoins des personnes malades qui ont ce fameux sang rare en leur apportant un sang compatible.

Porteur de sang rare ou non l'EFS a besoin de chacun.

Pour savoir si vous êtes éligible au don de sang faites le test ! Et trouvez le point de collecte le plus proche de chez vous, une heure suffit pour sauver trois vies.

