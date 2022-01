Apprivoiser ses ressentis énergétiques et sa spiritualité

" Sensible et alors?" Manon Baelen Editions Leduc

Nous avons grandi dans une société qui contribue à nous faire croire que nous avons besoin de « gérer » nos émotions, « dompter » notre mental et nous protéger de nos ressentis parfois trop intenses. Et si, au contraire, cette sensibilité n’avait rien d’« hyper » et ouvrait de nouvelles perspectives ?

Dans cet ouvrage, Manon Baëlen partage son parcours de réconciliation avec sa sensibilité. Elle nous invite à explorer nos ressentis subtils et de nouvelles dimensions, visibles et invisibles. De précieux exercices, tirés de son expérience, vous aideront à vous reconnecter à votre corps et faire circuler vos émotions.

Et si nous étions capables de reconnaître et d’accepter qui nous sommes vraiment ? Et si la sensibilité nous permettait simplement de nous relier à la magie de la vie ?

Manon Baëlen est praticienne en soins énergétiques et massages à Paris et en Normandie. Elle accompagne les personnes qui souhaitent se reconnecter à Soi, à l'Autre et à la Nature, et équilibre les lieux de vie en géobiologie.

