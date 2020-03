Sexe en confinement : "c'est important de garder du désir"

Comment entretenir la flamme lorsque l'on est condamné à rester chez soi, à être ensemble 24 heures sur 24, avec en prime les enfants à la maison ? Le docteur Catherine Solano, sexologue, donne quelques clés sur France Bleu Paris.

"C'est important de garder du désir, et ce qui favorise le désir c'est l'équilibre des tâches ménagères. Je crois que c'est le moment d'en parler parce que souvent c'est la femme qui en fait plus, et quand on se sent utilisé par l'autre on n'a pas de désir."

S'isoler pour mieux se retrouver

"Dans les couples actuellement, il peut y avoir un partenaire qui a plus de désir que l'autre, tout simplement parce que l'anxiété, le stress peuvent pour certains être calmés par la sexualité. Donc il faut vraiment se ménager des petits moments où l'on se manque même si on est dans le même appartement. Même si on vit dans un studio par exemple, il faut faire pendant une heure ou deux comme on fait quand on est dans un métro bondé quand on ne regarde pas dans la même direction, on se crée un espace mental... Il faut réussir à s'isoler pour mieux se retrouver un peu plus tard. L'important c'est d'avoir besoin de l'autre."