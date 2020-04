Sexualité, rangement, bien-être, pendant le confinement, nos experts vous donnent leurs conseils.

Quel rapport y a-t-il entre rêver devant sa fenêtre, ranger ses livres et faire l'amour? A priori aucun ! Si ce n'est que tous ces sujets ont été abordés cette semaine dans l'émission de Vanessa Lambert. Chaque jour elle vous écoute et vous donne la parole pour faire en sorte que ce confinement se passe le mieux possible. Retour sur quelques précieux conseils...

Valérie Cordonnier, sexologue : "Si on n'a pas envie de faire l'amour, ce n'est pas grave"

Pour la sexologue Valérie Cordonnier, il faut se redire des mots d'amour. - Valérie Cordonnier

"La sexualité, ça reste un grand sujet malgré le confinement, mais effectivement c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que ça se prépare un peu... Pour booster sa sexualité, il faut y penser, il faut prendre en compte sa libido, éventuellement la mettre en scène, l'apprivoiser, mais pour ça il faut en avoir la possibilité, il faut s'organiser... Souvent, les couples qui viennent me voir me disent on a pas le temps de se retrouver et le weekend, on est toujours pris, là c'est vraiment l'occasion pour ceux qui manquent de temps habituellement de prendre le temps, ça permet de ré investiguer des pratiques oubliées, des préliminaires qu'on laisse trop souvent de coté, des pratiques plus érotiques qui paraissent éventuellement compliquées ou acrobatiques mais qui ne le sont pas... Mais il faut ,peut être, un peu plus d'effort même si je n'aime pas ce mot. On va faire attention à son apparence, tout comme ceux qui sont en télétravail vont se mettre en tenue de travail, et bien, pour l'amour, pour la sensualité, pour la sexualité, c'est la même chose. On n'est pas obligé de sortir les nuisettes les talons et les porte-jarretelles, mais on fait attention à la texture de sa peau dont on va prendre soin, au parfum que l'on va utiliser, à l'éclairage de la pièce, et tout ça pour poser un cadre sensuel le moment choisi...

On est dans une période stressante aussi bien pour le travail que pour la santé, certaines personnes vont se déstresser en faisant l'amour, ils vont avoir d'avantage de libido, de désir parce que ça leur sert de soupape. Et puis vous avez tous les autres qui sont stressés, qui se voient pas coiffés, pas lavés, sur un rythme différent, avec moins d'expression du désir, parce que le désir survient grâce au manque, à la surprise, à la mise en scène, donc si on n'a pas tout ça, c'est difficile de faire naître le désir pour supplanter ce stress ambiant. Si on n'a pas envie de faire l'amour, ce n'est pas grave. Il faut se rassurer dans ce moment de creux ou on n'a pas très envie, pour diverses raisons, mais on peut tout à fait être dans l'expression du désir pour après, rassurer l'autre, se rassurer soi même sur son désir... On a pas forcement envie de faire l'amour et alors ? On peut se câliner, s'embrasser, se prendre dans les bras l'un de l'autre, avoir beaucoup de tendresse et ça suffit. Si on aime se toucher, se blottir dans les bras de l'autre c'est une expression d'amour et de désir que l'on peut accompagner de quelques mots en disant "mais tu sais d'habitude j'aimerais bien et puis là, vu les circonstances je n'ai pas trop envie mais c'est pas grave je t'aime toujours." Il faut se redire des mots d'amour."

Valérie Cordonnier est sexologue et praticien en hypnose. Elle consulte à distance pendant le confinement. Vous pouvez la retrouver sur son site internet.

Véronique Lebon, consultante en rangement : "Trier, ranger, cela procure un certain bien-être"

Véronique Lebon est consultante en rangement et organisation. C'est le moment idéal pour s'y mettre ! - Véronique Lebon

"On remet toujours le rangement à plus tard, or là, on n'a plus d'excuse on peut s'y mettre maintenant puisqu'on a un peu de temps a la maison. Le premier conseil c'est qu'on va d'abord réfléchir avant d'attaquer. On réfléchit aux besoins que l'on a dans sa maison pour être a l'aise et bien chez soi, si cet objet fait besoin de mes besoins, alors je le garde, sinon je m'en débarrasse. Il faut se poser la question pourquoi je veux ranger ? Est ce que c'est pour faire ensuite moins de ménage ? Est ce que c'est pour embellir son intérieur ? Ou pour se débarrasser du superflu? On a tous des raisons de vouloir ranger. Et ensuite on y va pas à pas, besoin par besoin. Je recommande de commencer par les papiers, parce que c'est toujours un peu long. Je me suis un peu réconciliée en les rangeant et en leur redonnant leur vraie place. En France on a beaucoup de papiers c'est vrai, mais c'est parce qu'on est très protégés (Sécu, retraite, CAF etc...) A partir du moment où l'on se dit OK, ces papiers j'en ai absolument besoin, ils sont importants et ils vont avoir la place qu'ils méritent, c'est beaucoup plus facile. Et puis l'autre avantage de le faire en ce moment c'est que c'est facile de se débarrasser des papiers inutiles ils vont dans les poubelles jaunes de recyclage.

Et puis il va falloir être méthodique. On a souvent tendance à prendre une armoire et tout vider, ce n'est pas la bonne méthode. C'est important de procéder par type d'objet et pas d'endroit dans la maison. Exemple avec la famille des livres. On va prendre tous les livres. Et que les livres. Ceux de la bibliothèque, des chambres, des toilettes, on les regroupe tous au même endroit, on trie et on range et surtout on ne passe pas à autre chose tant qu'on n'a pas terminé avec les livres. Ensuite il va falloir prévoir une "maison" comme je l'appelle pour chaque type d'objet. Vous n'allez pas ranger vos livres dans le garage. Mais ensemble sur une même étagère, ou dans une bibliothèque. C'est la même chose pour tous les autres objets. Et il faudra remettre chaque objet à sa place. D'ailleurs à chaque fois que vous voudrez acheter un nouvel objet il faudra toujours se demander s'il a une place dédiée chez vous.

Autre conseil quand vous rangez, et si vous avez de la place, prévoyez un coin pour les affaires que vous ne voulez plus et que vous allez pouvoir vendre plus tard en vide-grenier ou autre. Au passage, ce qui n'aura pas été vendu au vide-grenier, on ne le ramène pas à la maison mais on en fait don. L'objectif n'est pas de tout jeter à tout prix, mais c'est d'être sincère avec soi même, garder que ce que l'on est sûr de devoir se servir.

Trier, ranger, cela procure un certain bien-être et c'est typique du printemps, l'époque du fameux ménage de printemps ; alors, selon nos logements c'est plus ou moins facile, mais ce qui est sur c'est qu'on a besoin de faire du neuf quand les beaux jours reviennent. Ranger et trier les vêtements, les placards, les armoires, ranger c'est se renouveler et faire de la place pour les nouvelles choses qui peuvent nous arriver, pour la nouveauté dans nos vies. Et c'est très joli."

Véronique Lebon, consultante en rangement et organisation, est auteure du livre "Le cercle vertueux du tri", aux éditions Hachette. Retrouvez également notre experte sur son site internet.

Laurence Roux-Fouillet, sophrologue : "On a le droit de dire que l'on va bien."

La sophrologue Laurence Roux-Fouillet nous aide à déculpabiliser. Oui on a aussi le droit d'être confinés et heureux ! - Laurence Roux-Fouillet

"Dire que l'on va bien, et qu'on est heureux d'être confinés, c'est un peu à contre-courant... Bien-sûr que le confinement présente beaucoup de contraintes, mais certaines personnes ont trouvé une certaine forme de bonheur, de satisfaction dans ce recentrage. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'est pas conscient de ce qui se passe à l’extérieur. Mais on se libère de certaines contraintes (les trajets, les collègues, un chef qu'on ne supportait pas trop), on a pris du recul géographique mais aussi psychologique. Et ça, ça donne du souffle, on se retrouve dans un bulle, dans un cocon, et chez soi on se sent à l'abri, protégé et surtout débarrassé des contraintes que l'on subissait. Peut-être qu'on est revenus à des choses plus essentielles, et à ce qui nous fait vraiment plaisir. Des plaisirs simples, notamment par la création. Il y a ce plaisir de faire des choses pour lesquelles on n'accordait pas d'importance et donc pas de temps, et aujourd'hui on a le temps, on peut tester sans jugement et sans obligation de résultat non plus.

Mais on peut aussi être très heureux en ne faisant rien. On a eu tendance les premières semaines à vouloir remplir nos journées. Le sport le matin, le travail, les activités manuelles... Or, le fait de ralentir, c'est s’arrêter pour mieux repartir ; ça marche en se reposant, par le non-faire, en rêvassant, en regardant par la fenêtre c'est apaisant aussi. Tout ce qui repasse par les sens, déconnecte le mental. Beaucoup de gens me disent "à nouveau je vois ce qu'il y a autour de moi", comme si avant on était dans notre tunnel, on ne voyait rien, on ne prenait pas le temps de regarder. On a réalisé qu'autour de nous il y avait des arbres, de la pelouse, des petites pâquerettes, et on apprécie ce qui est beau. Il y a aussi le silence ou le bruit qui a changé dans les villes. Moins de voiture, plus de chants d'oiseaux, ça nous reconnecte avec nos sens, on apprécie la vie dans l'instant présent.

Il y a une grande différence entre solitude et isolement. Etre seul ne nous empêche pas de garder un équilibre social. Le temps que l'on prend à appeler les autres, à prendre des nouvelles, à discuter, à parler pour ne rien dire, c'est très important. Et puis on peut aussi tout simplement se mettre sur pause. On devrait le faire plus souvent mais on n'a pas toujours ni le temps ni l'occasion, parce que notre cerveau il adore, soit aller dans le passé, soit se projeter dans le futur mais il se met rarement sur pause. En ce moment c'est plus facile parce qu'on vit au jour le jour. C'est l'expérience du "ici et maintenant". Et on apprécie d'autant plus parce qu'on sait aussi que c'est transitoire alors, si on peut en profiter, allons-y !"

Laurence Roux-Fouillet est sophrologue et praticienne en hypnose. Vous pouvez retrouver toutes ses publicatios sur son site internet.