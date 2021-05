Sociabilité, sport, rencontres : s'épanouir en vieillissant

Sommes-nous tous condamnés à un jour nous sentir vieux et vieilles ? À 88 et 76 ans, deux retraités témoignent de leur vie quotidienne toujours bien active et même plutôt débordante.

On entend souvent l'expression populaire "l'âge, c'est dans la tête". Mais est-il vraiment possible de garder une vie bien remplie, animée et épanouie lorsqu'on prend naturellement de l'âge ? Dans "C'est déjà demain", deux personnes âgées débordantes d'énergie témoignent de leur soif d'activités, de rencontres et d'investissements toujours bien présente pour nourrir leur quotidien.

Lorsqu'Églantine Éméyé demande à Monique si elle a une vie bien remplie, la femme de 88 ans répond qu'elle a tout fait : "coiffeur, cordonnier, monter les échelles, installer un lustre, démonter le carburateur d'une voiture..." La seule pièce manquante au puzzle est la maçonnerie, admet la retraitée avec un ton plein d'humour.

Mon grand plaisir c'est de rencontrer et d'aider les autres. J'ai fait du bénévolat pendant longtemps.

Au-delà de ces activités manuelles, Monique a su conserver l'aspect social durant toute sa vie.

80 ans de petites attentions

Elle a le souvenir d'aller prendre des nouvelles des autres dès l'âge de sept ans. Une vie bien menée, c'est aussi plus de 80 ans de petites attentions envers les proches.

Touche-à-tout, l'octogénaire a aussi été infirmière. Un métier qu'elle a repris tardivement, à 50 ans. Elle termine son récit en admettant "avoir toujours 30 ans dans la tête".

Originaire du midi, Alain a 76 ans et nous éclaire avec un témoignage survitaminé.

J'ai 76 balais, je fais des randos, plein de sport et je danse beaucoup.

Le retraité n'a pas non plus mis de côté sa vie sentimentale : "Les femmes sont terribles, à 65, 70 ans, mais aussi bien en randonnée qu'en danse. Et alors à discuter avec elle, mais c'est un plaisir."

La "recette"

Autrice du livre Trop jeune pour être vieille, Joëlle Goron rappelle la recette pour bien vivre son vieillissement : "La vraie leçon pour ne pas être vieille au sens péjoratif du terme, c'est d'être active, toujours curieuse, toujours bien vivante."

