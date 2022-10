Soignez-vous avec le plantain : facile à trouver, c'est la plante médicinale à connaître

Présent depuis des milliers d'années, le plantain se trouve dans nos jardins et nos prairies en abondance. Reconnu pour ses vertus médicinales, on l'utilise de nombreuses façons, en infusion, en sirop... et des feuilles aux graines, tout est bon pour notre santé.

Il existe plusieurs variétés de plantain : lancéolé, moyen, corne de cerf... et toutes ont les mêmes caractéristiques nutritives et médicinales. ⓘ Publicité L'herbe aux cinq coutures est impossible à confondre et pousse partout : dans les prairies, les jardins, les chemins, et presque dix mois sur douze. Le plantain est surtout utilisé pour ses vertus médicinales : en pansement improvisé pour cicatriser, stopper le sang des petites coupures ou pour calmer les piqûres d'orties, d'insectes comme les guêpes ou les moustiques. Son action antihistaminique est utile pour soigner les maux de gorge mais aussi atténuer les crises dues aux pollens. C'est vraiment la plante médicinale à connaître, surtout qu'elle est facile à reconnaître, facile à trouver. C’est Marie Ménard Duval de Pissenlit & Compagnie qui est notre guide. Elle est titulaire de deux BTS en Gestion de la Nature : option gestion des espaces naturels et option animation nature. Marie ramasse les feuilles, les fleurs et les graines de plantain. Elle fabrique son sirop et son pesto, en fait des infusions ou en agrémente ses salades. Car le plantain a aussi des propriétés intéressantes au niveau nutritif : il est riche en protéines complètes, il contient ainsi de la provitamine A, de la vitamine C en quantité intéressante, du zinc, du calcium, du potassium et des enzymes pour la digestion et des antioxydants. Pissenlit & compagnie En 2015, Marie créée Pissenlit & compagnie. Elle propose des activités au Jardin des Herbes Sauvages de La Haye-de-Routot, dans l’Eure, mais aussi des animations pour le grand public. Avec Marie vous découvrirez les plantes sauvages comestibles de nos campagnes, leurs vertus médicinales et culinaires. Le site internet de Pissenlit & compagnie

La page Facebook de Pissenlit & compagnie A lire aussi : Le plantain, une plante médicinale pleine de vertus à découvrir aussi dans les assiettes