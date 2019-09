Soirée «On dit Cap’» au Cinéma La Scala avec France Bleu Lorraine

Cinéma La Scala 63 Boulevard Foch, 57100 Thionville

Soirée échanges et débat autour du handicap le 3 octobre à 19h30 au cinéma La Scala à Thionville.

L’idée principale est ici d’aborder le handicap sous un autre angle et de pouvoir échanger librement avec Adda Abdelli et Théo Curin qui partageront leur vécu, leur histoire, leur vision de la société avec le public sur différents thèmes liés à la question du handicap, illustrés par des épisodes de la série "Vestiaires" amenant au débat.

La série "Vestiaires"

: Romy et Orson, deux nageurs handisport, partagent leur vision du monde pleine d'humour et d'impertinence au sein du club et avec des invités inattendus et... très connus. Du tendre au burlesque, du poétique au politique, quels que soient les sujets abordés, nos héros s’avèrent au fil des saisons toujours aussi libres.

infos pratiques :

C'est gratuit, Les places sont à retirer à l'accueil du cinéma mais sur inscription au 03 82 82 25 34 scala.thionville.fr