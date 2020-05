Solidarité | Tous Unis contre le Cancer Pédiatrique par l'association "Mimi pour la vie"

Tous ensemble, Tous unis dans un Objectif commun, pour tous ceux qui ont lutté, pour tous ceux qui luttent, pour tous ceux qui lutteront...

L'association "Mimi pour la vie" et l'association "Vivre à Plougonven" se sont unies pour lancer une grande opération de la sensibilisation du cancer pédiatrique. Malgré la pandémie du Covid-19, cette opération est une réussite. Tant au niveau financier qu'au niveau de la sensibilisation aux cancers pédiatriques. Une pléiade d'acteurs, musiciens, humoristes et sportifs, entre autre Lara Fabian, Sébastien Cauet... ont réalisé une vidéo en récitant quelques phrases. Les journaux locaux, radios locales, Jérôme Guyon, Responsable des Programmes de France Bleu Breizh Izel, qui nous a permis une intervention en direct et Clément Soubigou, animateur, pour son soutien et son partage. Aujourd'hui, le montant de cette cagnotte s élève à 17 261,04 €. Chaque année, du 15 février au 15 avril, nous continuerons à pérenniser l'événement, pour continuer à sensibiliser aux dons de sang, de moelle osseuse. Mimi, de son vivant, le souhait du plus profond d'elle-même, afin que plus aucun enfant ne meurt du cancer pédiatrique.

Les dons seront reversés intégralement aux INSERM (Institut National de la Santé et Recherche Médicale) en France. Cette cagnotte est toujours en cours, car cette lutte, c'est tous les jours, toute l'année. Merci à Catherine et Éric, parents courage, de continuer le combat de leur Mimi jolie.

Mimi pour la vie, Mimi à la vie, Mimi pour des vies

Faire un don : ici