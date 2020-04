Sommeil, grossesse, occupations, pendant le confinement, nos experts vous livrent leurs conseils

Personne n'était préparé au confinement. Et nous sommes nombreux à nous poser encore beaucoup de questions. Chaque après-midi, France Bleu vous donne la parole pour vous exprimer et pour venir chercher les meilleurs conseils. Grossesse, santé, sommeil, occupations et futurs projets, retour sur une semaine de précieux conseils.

Julia Simon, spécialiste en périnatalité : "C'est un excellent moment pour se reconnecter à soi et à son futur bébé."

Julia Simon est naturopathe et spécialiste en périnatalité - Amandine Gallice

"Une grossesse en plein confinement, ça on ne le trouve nulle part, dans aucun guide, c’est une nouvelle situation à laquelle les futurs parents doivent faire face, il y a déjà souvent beaucoup de questionnements et d'angoisses pendant la grossesse, et c’est vrai que le confinement peut en rajouter. Mais si on reste à la maison et qu’on ne sort pas, il n’y aucune raison de s’inquiéter. C’est au contraire un excellent moment pour se reconnecter à soi et avec son futur bébé. Les rendez-vous de suivi de grossesse, les rendez-vous avec l’anesthésiste sont tous maintenus, en revanche tous les cours collectifs de préparation à l’accouchement sont suspendus. Mais certaines sage-femmes proposent des cours en visio, il ne faut pas hésiter à solliciter tous les soignants autour de vous si vous en ressentez le besoin (psychologues, doulas etc..) car il est fort possible que certaines soient plus angoissées que d’autres. Il faut les entendre et les accueillir ces angoisses."

Pour celles qui viennent d’accoucher, il va également falloir faire sans les visites de la famille et des amis. On sait qu’elles peuvent apporter un réconfort émotionnel, mais en vrai cela provoque quand même beaucoup de fatigue chez la maman. Alors si on peut éviter ça, et si en plus on peut permettre au couple et à l’enfant de se retrouver et de créer leur cocon, c’est un plus ! Dans plein de cultures on parle de la période des 40 jours de repos après l’accouchement, là, on est en plein dedans ! Ça va permettre de bien se reposer.

Sur les réseaux sociaux aussi ça communique beaucoup. Les mamans et futures mamans n’arrêtent pas de s’envoyer des messages, de s’entraider, il y a beaucoup d’amour et de bienveillance, c’est magnifique. Même séparés on est vraiment ensemble.

Julia Simon est auteure du livre "Bien vivre le quatrième trimestre au naturel" chez First éditions. Retrouvez toute son actualité sur son site

Benjamin Lubszynski, hypnothérapeute : " il faut mettre en place une routine de relaxation"

Benjamin Lubszynski peut vous aider à mieux dormir grace à l'hypnose. - Editions du Rocher

"C'est vrai que pour le sommeil, c'est un peu plus difficile que d'habitude, on est d'avantage stressés, et le stress ça crée une sorte de vigilance, c'est difficile de se déconnecter, on a trop de temps pour penser, et puis on fait moins d'activité physique que d'habitude, or, on en a besoin pour bien dormir et pour se sentir bien. Le premier problème ce sont les horaires de coucher. On devrait toujours se coucher à la même heure, et si on se couche plus tard le sommeil est de moins bonne qualité, moins profond. C’est le premier piège à éviter, mais avec le confinement, on n’a pas une sensation de réalisation la journée, c'est un peu creux, donc assez spontanément les gens reportent, se couchent un peu plus tard, regardent une série de plus, et ça ce n’est pas bon parce que ça abîme le sommeil et ça abîme le système immunitaire.

Le plus dur dans ce confinement, c'est que ça dure et qu'on ne sait pas quand ça va s’arrêter. Comme ça dure on ressent une sorte d'usure et c'est ça qui est difficile. On sait avec du recul que 21 jours de confinement déjà, ça crée du stress, des insomnies, des dépressions, des crises d'angoisse, des phobies, des tocs, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans une stratégie de routine. Le sport, le yoga, la méditation... Ce qui me semble important c'est d'avoir une routine de relaxation. Il y a une technique très simple que je préconise pour se détendre : Vous contractez d'un coup tous vos muscles de la tête aux pieds, ça fatigue les muscles, et après, quand vous relâchez, vous vous détendez automatiquement. On peut aussi juste ralentir la respiration, et si on fait ces petits exercices quotidiennement, ça va nous servir de bouclier. Et si en plus on peut garder cette bonne habitude après le confinement, alors là c'est encore mieux ! Et puis, bien sûr, il y a l'hypnose. On n'a rien à faire, on se laisse juste porter par la voix. Au fur et à mesure, c'est comme si on s’extrayait de l’extérieur. On fait moins attention au bruit, aux choses alentours, on se concentre sur soi, sa respiration, et à un moment on est complètement emporté dans une sorte de rêverie, le corps est complètement détendu, la respiration est plus lente, et ça ressemble beaucoup à l’état juste avant de s'endormir..."

Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute et coach. Sa chaîne Youtube d'hypnose fait déjà dormir des centaines de milliers de personnes. Il est notamment l'auteur de "Bien dormir ça s'apprend" aux éditions du Rocher.

Nathalie Martin, coach en éveil de conscience :"

La coach Nathalie Martin espère que nous garderons du positif après ce confinement. - F.Billaud

"Alors qu’on devrait se réjouir d’avoir du temps devant nous et d’avoir toujours plein de choses à faire en retard, parfois on n’y peut rien, on s’ennuie. On n’a pas envie de faire des choses, ça nous pousse à l'ennui, et l'ennui engendre une mélancolie qui nous pousse à faire encore moins de choses, d'où l'importance de réamorcer cette spirale ascendante. Voici quelques idées à faire seul ou à plusieurs piochées lors de l'émission."

Idée N°1 : Bouger les meubles : "On vit une promiscuité plus ou moins importante, ça dépend du cadre de vie de chacun mais pour certains c’est compliqué, on a l'impression d’être les uns sur les autres et ça peut vite nous étouffer, nous envahir. Bouger les meubles, réaménager son espace, c’est la possibilité de se créer un endroit où l’on va pouvoir être un peu seul, se reconnecter à soi c'est vraiment important."

Idée N°2 : Écrire un journal de bord du confinement. "Écrire, ça prend du temps déjà donc c'est super si on s'ennuie! Et puis on sait qu’écrire ça fait du bien, ça augmente la résilience, la capacité à rebondir, et nous avons besoin de ça, je pense notamment pour les personnes seules. Ça peut être un support très intéressant. Et puis, si on le fait tous les jours, ça devient un rituel, et on adore ces habitudes, qu’elles soient collectives (journal de bord à faire en famille) ou individuelles."

Idée N°3 : S’échanger des recettes de cuisine sur les réseaux sociaux. "Ça illustre la chance que nous avons de vivre à cette époque là, parce que certes on ne se voit pas mais on peut communiquer autrement; les recettes de cuisine, c’est facile, c’est ludique et ça parle aussi de partage, de transmission, c'est très beau…

J’ai le sentiment profond qu'on a tous la possibilité de ressortir différents de cette épreuve du confinement. On prend du recul sur nous, sur notre manière de vivre, de consommer, et j'espère que l'on pourra garder en tête ces prises de conscience là."

Nathalie Martin est coach en éveil de conscience. Si vous sentez que c'est le moment de faire un bilan, vous pouvez la contacter sur son site internet.