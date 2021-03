Somnifères : pourquoi et comment les éviter ?

Et si les somnifères n'étaient pas la solution à nos problèmes de sommeil ? On détaille ce paradoxe et dévoile des conseils pour mieux dormir.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse au sommeil des Français. En compagnie du psychiatre spécialiste du sommeil Patrick Lemoine, on cherche des solutions pour dormir mieux et profiter d'un repos réparateur.

Éviter les somnifères

Le premier conseil du psychiatre Patrick Lemoine est d'éviter à tout prix d'utiliser des somnifères.

D'après lui, ces médicaments sont des palliatifs qui ne favorisent pas le repos. Leur effet est l'œuvre d'un anesthésiant léger qui joue le rôle d'anti-réveil. Le simulacre de repos qu'il procure n'est absolument pas celui dont le corps a besoin. Le psychiatre nous conseille même d'entamer un sevrage si on prend ces molécules depuis un certain temps.

Ces somnifères sont dangereux pour la vie !

Patrick Lemoine cite une étude anglaise portant sur 100 000 personnes suivies pendant 15 ans. Deux groupes d'individus sont étudiés. Le premier groupe est composé de deux tiers des sujets testés, ceux qui n'ont jamais pris de somnifères ou tranquillisants. Le second groupe est plus réduit, il est composé de sujets ayant recours aux somnifères et il compte presque deux fois plus de morts.

Cette étude apporte ainsi la preuve de la toxicité de ces substances.

Réguler son rythme de sommeil

La première méthode pour bien dormir est ce que Patrick Lemoine appelle "remettre les pendules à l'heure". Il suffit de se lever à l'heure pour laquelle on est programmé. Il précise : "Si un jour j'ai une pèche d'enfer, je regarde à quelle heure je me suis endormi et à quelle heure je me suis réveillé ce matin. C'est l'heure de référence à laquelle je dois me conformer".

Le psychiatre nous conseille aussi un réveil régulier. On se lève toujours à la même heure et on préfère un réveil tôtif pour permettre un meilleur endormissement le soir.

Supprimer la caféine

Le dernier conseil pour favoriser le sommeil du psychiatre Patrick Lemoine est de limiter notre consommation de produits caféinés et excitants. On garde donc un œil sur le thé, le café, le chocolat, les boissons à la cola et les boissons énergisantes.

La consommation de ces boissons est à proscrire dès 14h pour les jeunes adultes. Plus on progresse dans l'âge, plus il faudra limiter ces produits tôt dans la journée.

Pire, Patrick Lemoine interdit à ses patients insomniaques toutes sources de caféine, y compris le chocolat. C'est le prix à payer pour retrouver un sommeil de qualité.