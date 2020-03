Sophie Pilcer, sexologue : couple de soignants, comment s’aimer sans se toucher ?

Durant cette période particulière, certains couples, comme les couples de soignants par exemple, sont obligés pour se protéger, de mettre des barrières dans leur intimité.

Sophie Pilcer, sexologue à Reims et à Nancy, nous explique comment transformer cette distance que vous impose le virus, en désir. Elle intervient régulièrement comme expert sur l'antenne de France Bleu Lorraine.

Et si finalement c’était l’occasion de se regarder à nouveau ?

Vous vous souvenez quand, il y a un mois à peine, vous vous couchiez à côté d’elle/à côté de lui, et que vous n’aviez pas de désir ? Que vous vous endormiez dos à dos, sans même se dire bonne nuit ? La chance de cette période, c’est que vous allez vous retrouver. Et quand vous vous retrouverez le soir, dans ce lit conjugal qui finalement aujourd’hui paraît si banal, il va y avoir une explosion d’amour. Faites preuve d’imagination, donnez-vous envie, imaginez, pensez l’un à l’autre, regardez-vous. Ne cessez de vous regarder quand vous le pouvez, je crois au pouvoir des yeux qui caressent.

Comment s’aimer sans se toucher ?

Il va falloir faire preuve de beaucoup d’imagination et je compte sur vous. Vous avez les regards et vous avez les textos, les sextos. Il faut apprendre à s’aimer autrement. Vous allez transformer, pour ceux qui ne peuvent pas se toucher (parce que ne pas se toucher, c’est s’aimer et se protéger), ce moment, cette distance, en un très long préliminaire, qui aboutira à du désir. Vous le savez tous, le désir fonctionne avec le manque.