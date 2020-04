Sophrologues solidaires à votre service !

Peggy Sengelin est sophrologue, son métier consiste à nous permettre de mieux gérer le stress, l’angoisse, par des techniques de respirations et de visualisations des émotions. Généralement on se rend dans un cabinet, en ce moment et grâce à l’action du mouvement « sophrologues solidaires » dont elle fait partie, Peggy Sengelin propose des séances à distance, gratuites pour le personnel soignant et pour la 1ere séance pour nous. Nous vivons une période stressante Peggy Sengelin ?

Peggy Sengelin et les sophrologues solidaires vous proposent, partout en France, des séances gratuites de sophrologie, par visioconférence, vous trouverez les coordonnées de Peggy Sengelin sur son site : la-vie-en-mieux